V. S.

Problemele existente la Hidro Prahova, atât în implementarea proiectelor pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei (pe scurt ADI Apă), cât și disfuncționalitățile din alimentarea cu apă a localităților, au generat o nouă reacție a președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, care a participat, ieri, la o ședință extraordinară a Asociației.

”Toleranță zero pentru disfuncționalități: acționăm la Hidro Prahova! Am luat parte astăzi (n.n. – ieri) la ședința extraordinară a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei”, unde am discutat despre desemnarea unor administratori provizorii ai societății Hidro Prahova SA. La inițiativa mea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova, am solicitat suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidro Prahova SA, pentru a face primul pas spre schimbarea Consiliului de Administrație. Este o măsură necesară pentru a debloca problemele din activitatea Hidro Prahova, probleme care afectează direct cetățenii. Știu nemulțumirile legate de serviciile de apă și canalizare, iar aceste schimbări sunt esențiale pentru ca situația să fie remediată cât mai repede”, a spus Nanu, după ședința desfășurată la sediul Consiliului Județean Prahova.

Hidro Prahova, operatorul regional de apă și canalizare, se află în mijlocul unor scandaluri uriașe, atât din cauza creșterii tarifelor în condițiile în care locuitorii arondați nu au apă la robinet, dar și din cauza întârzierilor majore în implementarea proiectelor cu finanțare externă.