Uniunea Europeană intenţionează să impună platformelor de comerţ online precum Temu, Shein şi Amazon Marketplace răspunderea pentru produsele periculoase sau ilegale vândute pe internet, potrivit unui proiect citat de Financial Times și preluat de News.ro. Reformele vamale propuse ar obliga platformele online să furnizeze date despre bunuri înainte ca acestea să ajungă în UE, permiţând autorităţilor să controleze şi să inspecteze mai eficient pachetele, conform unui proiect de propunere obţinut de Financial Times. În prezent, orice persoană care cumpără produse online în UE este considerată importator în scopuri vamale. Noile reguli ar transfera această responsabilitate direct către platformele de e-commerce, relatează publicația. Conform reformei, retailerii online vor trebui să colecteze taxele vamale şi TVA, asigurându-se totodată că produsele respectă reglementările Uniunii Europene. Datele vamale ale celor 27 de autorităţi naţionale vor fi centralizate, iar UE va înfiinţa o nouă autoritate vamală centrală (EUCA), potrivit FT. „EUCA va putea verifica bunurile pe baza acestor informaţii şi va putea identifica riscurile potenţiale chiar înainte ca mărfurile să fie încărcate pentru transport sau să ajungă fizic în UE”, notează Financial Times, citând proiectul de reformă.