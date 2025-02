Handbalistele de la CS Judeţean Prahova au dat o replică onorabilă Dunării Brăila, în meciul din optimile Cupei României. Pornită ca mare favorită a disputei şi beneficiind şi de avantajul terenului propriu, Dunărea s-a impus cu 36-27 (19-16).

Cu menţiunea că scorul putea fi mai strâns, finalul fiind cel care a conturat diferenţa. În rest, meciul a fost unul în care handbalistele antrenate de Adi Chiruţ şi Robert Comendant au ţinut aproape de titratele lor adversare, experienţa superioară şi faza defensivă fiind cele care au decis câştigătoarea.

Adi Chiruţ: “Până în minutul 45 am fost la nivelul meciului, am ţinut aproape de adversar, finalul fiind cel în care s-a văzut că ele joacă în Liga Florilor şi în cupele europene, iar noi evoluăm în Divizia A. În plus, avem jucătoare noi, mai trebuie timp pentru sudarea relaţiilor de joc dintre ele. Dar, a fost un meci bine venit pentru noi, pentru care ne va ajuta foarte mult în ceea ce avem de făcut în viitor, pentru a ne atinge obiectivul”.

CS Judeţean Prahova a folosit jucătoarele: Viktorya Tymoshenkova, Ioana Paraschiv – Aleksandra Zimny (4), Mădălina Zamfirescu (5), Bianca Berbece, Raluca Băcăoanu, Dora Krsnik, Florina Alexandru, Ana Dumitraşcu, Carmen Stoleru (1), Ana Maria Berbece (1), Andra Buzoianu (4), Roxana Cîrjan (5), Cătălina Sava (6), Ştefania Epureanu (1). Antrenor: Adrian Chiruț