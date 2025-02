George Marin

…a lui Grigoryan și-a călăuzit Hagi atacurile echipei sale, după cum a constatat aparatul nostru cu Raze Pix. Și nu oricum, ci cu viclenie. Poziția armeanului a fost, mai mereu, una din care el nu dădea de bănuit că va fi punctul de plecare ale unor atacuri tăioase, mai ales când jocul se petrecea în alte zone de teren. Ajutat și de poziționarea deseori nepotrivită a lui Tolea, cel supus radiografiei noastre în jocul de la Ovidiu, Grigoryan a creat multe clipe grele defensivei petroliste, culminând cu obținerea loviturii de pedeapsă din care Farul a deschis scorul.

A fost un meci dificil pentru tânărul nostru apărător stânga. După două meciuri bune, încununate și cu un gol marcat împotriva Botoșaniului, la Ploiești, Tolea a dat peste un adversar puternic, uns cu multe alifii în ciuda tinereții sale (23 de ani) și om de echipă națională, chiar dacă nu titular. Mult mai puțin experimentat – cu meciuri pentru Pucioasa și Blejoi înainte de a se alătura echipei ploieștene – și ceva mai tânăr (21 de ani), Tolea s-a străduit să se lupte cu armeanul, însă posibilitățile sale de exprimare nu au fost cele cerute de nivelul adversarului.

Pozițiile lui Tolea și Grigoryan s-au putut observa încă din primul minut și au fost similare în debutul majorității acțiunilor constănțenilor. Tolea s-a plasat cam la 10-12 metri spre stânga lui Roche și a translatat corect în lateral odată cu întreaga linie defensivă, în timp ce armeanul aștepta lipit de tușă, nu departe de linia de centru. De aceea, „marinarul” de import a putut primi multe baloane, cele mai multe de la Radaslavescu, în timp ce Tolea a fost nevoit să ajungă întotdeauna al doilea la balon, fiind obligat să se străduiască să nu se lase depășit. Armeanul a reușit multe acțiuni cu pericol potențial: centrări (min. 20, 23, la ambele Tolea a fost atras spre centru de Radaslavescu, min. 29, ratată, min. 54) sau pătrunderi (min. 34, primește penalty – dar aici nu numai Tolea sau Roche sau fost de vină! – min. 48, Tolea este departe de armean, schimbă pozițiile cu Roche și centrarea este respinsă, min. 55, Tolea se poziționează rău și Grigoryan are culoar spre poartă, acțiune încheiată cu un șut periculos). Totuși, Tolea a câștigat câteva mingi în fața armeanului, doar fentând că lovește mingea și lăsând-o să iasă în aut (min. 33, 47), ori blocându-și adversarul și obligându-l să paseze înspre coechipierii din spate, fundașul petrolist fiind singur (min.3, 12, 14, 30 – armeanul scăpând mingea în aut în prima și ultima situație) sau cu ajutor (min. 1 – Tolea, depășit fiind, a fost suplinit de Jyry, min. 46, 48, 60 Gicu Grozav a venit în ajutor). Au mai fost două-trei poziționări nepotrivite ale lui Tolea, dar o altă situație trebuie amintită. La o lansare lungă pentru Iancu, Tolea fuge spre poarta proprie împreună cu Rivaldinho, dar nu aruncă nici măcar o singură privire pentru a se informa despre poziția adversarului direct, Grigoryan (min. 63). Diferență de experiență!

Crearea avantajului în aceste situații nu a venit din neant. Hagi l-a cam sacrificat pe Rivaldinho fixându-l lângă Papp în multe momente și pe Iancu lângă Roche – dar Iancu nu a fost consecvent – blocând astfel apărătorii centrali și lucrând pentru spații necesare lui Gregoryan pentru o luptă cu handicap din start în favoarea echipei de pe Litoral. Așadar, nu Tolea, sau, mai bine zis, nu numai Tolea trebuie acuzat pentru dificultățile întâmpinate. El a încercat să joace simplu ce a avut de jucat, a respins fără complicații ce a avut de respins. Un lucru bun făcut de Tolea a fost pasa lungă pentru Grozav, rezultând un corner din această acțiune (min. 9). Din păcate, următoarele două asemenea încercări nu au mai avut succes (min. 30, 44).

Desigur, trebuie bine înțeles că aparatul cu Raze Pix nu are bisturiu, nu ia decizii. Doar prezintă faptele. Totuși, există întrebări la care nu putem avea răspuns, dar care trebuie puse. După una, două, hai trei poziționări greșite nu se trimite o atenționare, dacă nu indicații? Oare la pauză, în vestiar, ce s-o fi întâmplat? Or fi venit indicații care să rezolve situația din flancul stâng al apărării petroliste? Ori, dacă au venit, să nu le fi înțeles Tolea? Cine poate ști acestea și cât mai contează acum? Sau cât la sută a cântărit viclenia lui Hagi în obținerea victoriei în acest meci care se îndrepta spre un rezultat de egalitate?

Denis Radu l-a înlocuit pe Tolea în minutul 65. Abia intrat, petrolistul a trimis o pasă foarte riscantă (min.66). Radu s-a revanșat apoi, blocându-l pe armean sau deposedându-l, chiar dacă riscant (min. 73) sau degajând în ultimul moment (min. 83). Radu a fost mai curajos, poate și pentru că are mai multe meciuri în prima ligă, testând și acțiunile ofensive în terenul advers (min. 72, 90+1).