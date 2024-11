A treia înfrângere din acest sezon a venit, duminică seara, pe „Ilie Oană” și, pentru a doua oară, Dinamo a fost echipa care ne-a luat toate punctele puse în joc, dovedindu-se echipa mai bună și în tur și în retur!

Bucureștenii s-au impus la limită, 1-0, cu golul lui Selmani (31), urcând, astfel, pe poziția a treia a clasamentului. Petrolul a abordat duelul cu Dinamo cu multă încredere, conferită nu doar de parcursul de până acum, dar și de perspectiva certă de a ajunge, în cazul unei victorii, în „coasta” liderului clasamentului, Universitatea Cluj afându-se la doar patru puncte distanță. Doar că dorința n-a fost suficientă, pentru că, din păcate, putința s-a situat la cote joase, iar „lupii” au trebuit să se recunoască învinși, după un meci în care nu s-au aflat la nivelul sperat.

Dinamo a marcat o dată și a fost suficient, Selmani (31), cu un șut din mijlocul careului la o centrare venită, de pe dreapta, de la Milanov, trimițând toate cele trei puncte în contul „câinilor”. Oaspeții ar fi putut să mai înscrie, mai ales după pauză, dar s-au lovit de opoziția lui Zima, salvator în fața lui Selmani (56), Milanov (58) sau Politic (75). Paradele cehului ne-au ținut în viață, dar doar atât, pentru că ofensiva n-a produs ocaziile necesare ca să găsim drumul către plasa tânărului, dar curajosului Roșca.

Am pierdut, astfel, un meci care ne-ar fi putut deschide alte perspective, dar lupta pentru un loc în play-off continuă. Urmează un nou mare derbi, în Giulești (vineri, ora 20.45), acolo unde, în sezonul trecut, am reușit să câștigăm.

Rămâne să vedem și ce va fi la următorul episod, peste câteva săptămâni, în Cupa României… Foto: Răzvan Păsărică.

FC Petrolul – Dinamo București 0-1 (0-1)

Marcator: Selmani (31).

FC Petrolul: Zima – Ricardinho (78 Roche), Papp (cpt), Huja, Dumitriu – Jyry (60 Mateiu), Keita – D. Radu (46 Rădulescu), Hanca (46 Grozav), Moussaki (60 Irobiso) – Tudorie. Antrenori: Sanjin Alagic și Mehmet Topal.

Dinamo: Roșca – Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț – Olsen, Gnahore, Cîrjan (65 Abdallah) – Milanov (81 Mărginean), Selmani (90 Patriche), Politic. Antrenor: Zeljko Kopic.

Cartonașe galbene: Huja (26)/Selmani (26), Milanov (65).

Au arbitrat: Horațiu Mircea Feșnic – Valentin Gabriel Avram și Alexandru Cerei.

Rezervă: Ovidiu Robu. Arbitru VAR: Sebastian Colțescu. Arbitru AVAR: Bogdan Dumitrache.

Observatori: Irina Mârț și Eduard Alexandru.

Jucătorul meciului: Olsen