Creşterea alarmantă a importurilor de autoturisme rulate vechi şi declinul vânzărilor de maşini electrice noi reprezintă o direcţie greşită pentru România, susţine preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

«Creşterea alarmantă a importurilor de autoturisme rulate vechi şi declinul vânzărilor de maşini electrice noi reprezintă o direcţie greşită pentru România. Scăderea dramatică de -33,6% din sectorul BEV este o consecinţă directă a reducerii bruşte a valorii subvenţiilor oferite prin programul Rabla Plus, contrar recomandărilor APIA. 2025 va fi un an crucial, iar noii decidenţi politici trebuie să vină cu măsuri rapide şi eficiente pentru a susţine tranziţia către mobilitatea sustenabilă şi pentru a alinia piaţa auto locală la obiectivele europene de mediu», a menţionat Vardie.

Analiza realizată de APIA, cu ajutorul CarS – singura platformă online de raportare pentru piaţa auto din România, care prelucrează datele DGPCI de înmatriculări pentru autovehicule noi şi rulate, evidenţiază în ­primele zece luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, o creştere semnificativă a înmatriculărilor de autoturisme rulate (+10,73%), care au ajuns la 282.352 de unităţi, reprezentând 69% din totalul pieţei auto din România. În această marjă, 65% dintre aceste vehicule sunt mai vechi de zece ani.

În acelaşi timp, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 3,6% (125.400 de unităţi), iar segmentul vehiculelor electrice noi a înregistrat un declin sever, de 33,6%, faţă de o scădere mai moderată la nivel european, de doar 4,9%.

Pe acest fond, reprezentanţii APIA propun viitorilor reprezentanţi ai autorităţilor o serie de măsuri pentru susţinerea industriei auto şi remedierea situaţiei prezentate, şi anume: restabilirea atractivităţii vehiculele electrice pentru consumatori, prin readucerea Programului «Rabla» 2025 pe o traiectorie eficientă; dezvoltarea infrastructurii publice de încărcare a vehiculelor electrice prin înfiinţarea unei Comisii Interministeriale care să asigure elaborarea unei strategii coerente de extindere a reţelei de staţii de încărcare şi accelerarea procesului; politici de fiscalitate echitabilă prin ajustarea taxelor auto pentru a sprijini decarbonizarea sectorului, dar fără a penaliza disproporţionat anumite segmente de consumatori; campanii de informare şi educare a consumatorilor pentru promovarea beneficiilor adoptării mijloacelor «verzi» de transport şi a noilor tehnologii asupra sănătăţii şi siguranţei în trafic.