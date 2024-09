Scriitoarea irlandeză Sally Rooney, considerată “vocea unei generaţii” după succesul mondial al cărţii sale “Normal People”, continuă să analizeze dragostea modernă în cel de-al patrulea roman al ei, intitulat «Intermezzo», în timp ce autoarea încearcă să se împace cu statutul său de celebritate internaţională, informează AFP, potrivit Agerpres.

Fanii ei vor regăsi elementele care au contribuit la succesul romancierei: o observare fină a raporturilor sociale, dialoguri surprinzător de realiste în apartamente din Dublin, scene erotice şi conversaţii existenţiale despre patriarhat şi capitalism.

După ce a creat personaje feminine marcante, scriitoarea de 33 de ani prezintă de această dată povestea reunirii a doi fraţi înstrăinaţi, Peter şi Ivan, în săptămânile care urmează morţii tatălui lor, precum şi relaţiile romantice pe care ei le încep în perioada delicată a doliului.

La şase ani după publicarea romanului său de debut, «Conversations with Friends» (2017), scris cu trei luni înainte de finalizarea studiilor ei universitare şi care a ajutat-o să devină cunoscută la vârsta de doar 26 de ani, personajele create de autoarea irlandeză, la fel ca ea însăşi, s-au maturizat.

Personajele au ajuns acum la treizeci şi ceva de ani şi se confruntă cu întrebări legate de maternitate şi de anxietatea climatică. Stilul romancierei, direct şi realist, a evoluat la rândul său, cu dialoguri care se întrepătrund cu monologul interior al personajelor.

Această irlandeză discretă, care a crescut în orăşelul Castlebar din nord-vestul ţării, nu era pregătită pentru succesul celui de-al doilea roman al ei, «Normal People» (2018), adaptat într-un serial TV de BBC în 2020, care a făcut ca popularitatea ei să cunoască o creştere explozivă.

Sally Rooney a reuşit să capteze ceva din vremurile şi modul în care milenialii – tineri care s-au născut între începutul anilor 1980 şi mijlocul anilor 1990 – îşi trăiesc prieteniile, relaţiile de familie şi aventurile amoroase.

Acoperită cu laude din partea unor personalităţi precum Barack Obama şi Taylor Swift, ea a fost inclusă în 2022 pe lista celor mai influenţi 100 de oameni din lume întocmită de revista Time. A fost descrisă drept «vocea unei generaţii» sau «Salinger al generaţiei Snapchat» – o reţea de socializare despre care ea nu auzise niciodată.

După cinci premii literare şi milioane de cărţi vândute, Sally Ronney speră să depăşească eticheta de «tânără scriitoare» de succes. Scriitoarea, care a petrecut 10 ani la Dublin şi o scurtă perioadă la New York, locuieşte în prezent alături de soţul ei, profesor de matematică, într-o zonă rurală liniştită din Irlanda, în apropiere de oraşul ei natal. Descrisă ca fiind atât «strălucită», cât şi distantă, Sally Ronney este totuşi conectată la evenimentele actuale, iar angajamentul său politic, pe care îl descrie ca fiind «marxist», îi infuzează romanele.

În 2021, ea a refuzat ca a treia sa carte, «Beautiful World, Where Are You», să fie tradusă în ebraică de o editură israeliană pe care o considera prea apropiată de Guvern, provocând reacţii puternice în rândul comunităţii evreieşti.

Trei ani mai târziu, ea spune că nu vrea «să rămână tăcută în faţa genocidului»: «Ororile care au loc în Gaza mi se par a fi un punct de cotitură în istorie. Cum putem să permitem să se întâmple acest lucru?», s-a întrebat ea în interviul acordat pentru The Irish Times.

Deşi s-a ferit întotdeauna să scrie cărţi autobiografice, mulţi cititori au văzut un alter ego în personajul Alice, tânăra romancieră din cel de-al treilea roman al său, care se luptă să se împace cu statutul ei de celebritate şi se refugiază într-un orăşel costier din Irlanda.

«Am sentimentul că am trăit mult, foarte repede (…) şi această carte aduce în scenă unele dintre aceste provocări», a declarat ea pentru revista Vogue în 2021.