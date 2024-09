Fotbal, streetfood, muzică, spectacol cu drone, un show de lasere și un fastuos joc de artificii! Acestea sunt numai câteva dintre atracțiile care îi vor aștepta pe toți ploieștenii ce vor lua drumul stadionului „Ilie Oană”, pe 12 octombrie, atunci când FC Petrolul va susține meciul aniversar al Centenarului, având-o ca invitată pe fosta rivală din cupele europene, gruparea olandeză Vitesse Arnhem.

„Este un privilegiu să fim contemporani cu acest moment deosebit, iar pentru mine este o onoare desebită să pot participa și, fiind în conducerea clubului, să mă pot angrena în organizarea acestui eveniment extraordinar! Ne bucurăm să îi avem oaspeți, pe 12 octombrie, pe cei de la Vitesse Arnhem, o echipă legată de istoria recentă a clubului nostru, și le mulțumim și pe această cale pentru faptul că au acceptat să vină la Ploiești”, a punctat președintele Petrolului, Claudiu Tudor, înainte de a dezvălui o parte din programul zilei de 12 octombrie.

Ce pot să spun este că, pe lângă meciul propriu-zis, vor fi mai multe acțiuni, începând încă de la orele prânzului. Va fi o zonă de streetfood în jurul arenei, de asemenea și o scenă pentru concerte, și vom încerca să aducem la această acțiune cât mai mulți dintre foștii jucători care au participat la istoria Petrolului Ploiești și să le oferim fanilor posibilitatea să interacționeze cu ei! Meciul va începe la ora 19.00, atunci când o să avem parte de o coregrafie de neuitat și știu că suporterii noștri se implică foarte mult în acest sens și, cu siguranță, va fi ceva ce nu s-a mai văzut în România! Apoi, la ora 19.24 avem pregătit un moment superb cu drone, după care, la pauză, va fi un joc de lasere, iar la final un foc de artificii senzațional! De asemenea, după meci le vom oferi posibilitatea suporterilor să rămână pe stadion și să urmărească, pe cele două tabele, jocul pe care echipa națională îl va susține, în acea seară, în Cipru”, a continuat oficialul petrolist. „Cred că este păcat să ratăm acest eveniment ce va rămâne în istoria clubului, în amintirile noastre și ale copiilor noștri! De aici trebuie să plecăm, de la faptul că nu putem rata momentul și că trebuie să onorăm tot ceea ce înseamnă istoria Petrolului Ploiești”, a mai spus Claudiu Tudor.

Invitația pentru participarea la evenimentul din 12 octombrie a fost lansată și de două nume emblematice ale Petrolului Ploiești, Octavian Grigore și Gheorghe Liliac.

„Sunt unul dintre copiii clubului, pentru că tocmai ce s-au împlinit 50 de ani de când am pășit, pentru prima dată, în curtea Petrolului! Sincer, nu îmi puneam mari speranțe că vom prinde acest eveniment, pentru că se știe cât de multe lucruri se întâmplă în lumea fotbalului, și sunt convins că se fac eforturi deosebite pentru organizarea sa. Din punct de vedere sufletește, clubul Petrolul rămâne în inima noastră, suntem atașați și legați de el, și nu pot decât să mă bucur că pot participa la această sărbătoare”, a mărturisit Octavian Grigore, omul cu cele mai multe jocuri disputate, pentru Petrolul, pe scena primului eșalon! Sunt mândru și onorat că am făcut parte din istoria acestui club! Toată ascensiunea mea fotbalistică se datorează Petrolului Ploiești, club la care am ajuns în 1986 și, din acel moment, cu ajutorul antrenorului, al colegilor de echipă, al suporterilor, cariera mea a fost în urcare. Am fost adoptat aici, m-am simțit extraordinar de bine și de fericit la acest club! Îmi doresc ca evenimentul din 12 octombrie să strălucească, stadionul să fie plin și lumea să vină, cu multă dragoste, alături de echipă”, a spus Gheorghe Liliac, unul dintre cei trei portari ai României la „Coppa del Mondo” din 1990!

12 octombrie 1966. Petrolul o învinge, cu 3-1, pe FC Liverpool, campioana campioanei mondiale de la acel moment. La Ploiești, peste 20.000 de spectatori asistă la o victorie istorică, rămasă unică pentru o echipă din România într-un duel oficial cu „cormoranii”.

12 octombrie 2024. Ploieștiul găzduiește un nou eveniment sportiv de gală, care vine să completeze aniversarea Centenarului fotbalului petrolist! Pe „Ilie Oană” va sosi gruparea olandeză Vitesse Arnhem și niciun iubitor de Petrolul nu trebuie să rateze acest meci.