Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mircea Lucescu, un nume recunoscut în fotbalul italian, a recomandat într-un interviu acordat cotidianului Il Corriere dello Sport jucători de la Şahtior Doneţk, Dinamo Kiev, dar şi pe Darius Olaru (FCSB), potrivit Agerpres.

În contextul debutului echipei italiene Bologna în Champions League, contra formaţiei ucrainene Şahtior Doneţk, Lucescu a vorbit despre jucătorii talentaţi din Ucraina pe care îi cunoaşte după ce le-a antrenat pe Şahtior Doneţk şi Dinamo Kiev.

«Aş putea chiar să ajung pe stadion, la meci, mi-ar plăcea. Ucraina este a doua mea ţară: când faci această meserie şi câştigi, chiar şi un mic sat ţi se pare cel mai frumos din lume. Să vă gândiţi acum cum văd eu Ucraina, după ce am câştigat (titluri) cu Şahtior şi cu Dinamo Kiev», a spus Lucescu.

«S-au schimbat multe, e drept, după ce a început războiul brazilienii au plecat, dar dacă aş fi la Bologna aş fi foarte atent, deoarece Şahtior are jucători buni, talentaţi, foarte rapizi, care sunt foarte periculoşi pe contraatac. Nu mai e Şahtiorul de altădată, dar rămâne o echipă bună», a adăugat tehnicianul de 79 de ani.

«Sudakov şi Matvienko. De la Dinamo (Kiev) îi sugerez pe Şaparenko şi Vanat, atacant născut în 2002. Din România îl văd pe Olaru de la Steaua (FCSB, n. red.), care poate juca atât ca mijlocaş, cât şi ca mijlocaş ofensiv», a subliniat Lucescu, care s-a referit şi la Artem Dovbik, noul atacant al echipei AS Roma: «L-am antrenat, e un băiat bun şi un atacant valoros, e evident că va avea nevoie de timp pentru a se adapta. E un jucător care marchează şi care are şut puternic».

Lucescu a relatat că în 1990, când a plecat de la Dinamo în Italia , a fost aproape de a ajunge chiar la Bologna, dar în cele din urmă a fost dorit mai mult de Pisa. «În 1990 mă dorea Gino Corioni (pe atunci preşedintele clubului Bologna, n. red.), care m-a chemat de mai multe ori. Dar (Romeo) Anconetani (preşedintele echipei Pisa, n. red.), a fost mai abil şi mai iute: l-am văzut venind la Titograd (Podgorica azi, n. red.), cu contractul în mână şi nu a plecat până nu am semnat», a povestit Mircea Lucescu.

Bologna şi Şahtior se vor înfrunta astăzi, de la ora 19:45, pe Stadio «Renato Dell‘Ara», la debutul echipei italiene în cea mai importantă competiţie intercluburi pe pe continent, într-un nou format din acest sezon.