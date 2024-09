N. Dumitrescu

În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, primarul în funcție, Andrei Volosevici, a anunțat că, dacă primarul ales, Mihai Polițeanu, nu va anunța o altă valoare, așa cum i-a solicitat încă de săptămâna trecută, în acest caz, într-o viitoare ședință a Consiliuluiui Local Ploiești – care este fixată la sfârșitul acestei luni- va propune personal menținerea valorii, și pentru sezonul rece 2024-2025, a tarifului plătit de populație la agentul termic la nivelul din iarna trecută. În sezonul trecut, tariful gigacaloriei a fost, la Ploiești, de 720 lei, inclusiv TVA, în timp ce populația a plătit 222 lei, inclusiv TVA, diferența reprezentând subvenția care trebuie acoperită din bugetul local. ”I-am solicitat primarului ales, Mihai Polițeanu, să propună valoarea publică maximă a subvenției energiei termice ce va fi livrată populației, în sezonul de iarnă 2024-2025. Până acum, nu am primit niciun răspuns. Dacă nu se va pronunța, atunci propunerea mea, pe care o voi anunța în ședința Consiliului Local de la sfârșitul acestei luni, va fi ca să rămână la aceeași valoare ca iarna trecută. Ceea ce mai observ eu, însă, este faptul că, pe tema termiei, toată lumea dă din gură. Există teoreticieni extraordinari, dar teoria diferă de practică. Adevărul este că, de luni bune, eu încerc să mă întâlnesc cu membrii din Consiliul de Administrație (CA) al S.C. Termo Ploiești, dar nu reușesc. Pentru închirierea unor motoare detinate turbinelor, așa cum s-a stabilit, trebuie întocmit un caiet de sarcini. Trebuie bani și pentru achiziția de gaze. Până acum, nu avem nimic. Hârtiile nu contează în cazul asigurării unui serviciu pentru populație. Termo Ploiești este o societate a Consiliului Local Ploiești, nu are nicio legătură cu Primăria Ploiești. Eu, însă, sunt dator să spun ceea ce se întâmplă în legătură cu această temă. Până acum, am vorbit la stele, trag de unii și de alții, din CA de la Termo, ca să mă întâlnesc cu ei. În cazul termoficării, este un lucru care presupune asumare. Așa că, revenind, dacă nu am niciun răspuns de la primarul ales în ceea ce privește o propunere pe tema subvenției pentru sezonul rece care vine, eu, ca primar în funcție, îmi asum menținerea subvenției pentru populație la agentul termic la același nivel de iarna trecută”, a declarat primarul în funcție, Andrei Volosevici.

Pe de altă parte, avându-l alături pe Daniel Soare, director al Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Ploiești, edilul în funcție a ținut să combată și unele informații apărute în spațiul public referitoare la gradul de punere în practică a proiectelor cu finanțare europeană. Astfel, s-a precizat că, la acest capitol, dintre cele 4000 de unități administrativ-teritoriale din România care derulează proiecte cu finanțare europeană, Ploieștiul ocupă locul 42. ”S-a tot spus că aș fi campionul pierderii fondurilor europene. Nu este deloc așa, suntem pe locul 42 la acest capitol. Și aș vrea să vă dau și o veste bună, la unul dintre proiecte, cel care vizează terminalul din zona Spitalului Județean de Urgență, am reușit să reducem o sumă importată din cheltuielile neeligibile, care ar fi reprezentat cofinanțarea revenită din bugetul local. Cert este că vom încerca să ne atingem obiectivele în ceea ce privește punerea în practică a proiectelor cu finanțare europeană, dar vrem să avem o cofinanțare cât mai redusă din partea municipalității”, a mai punctat primarul în funcție, Andrei Volosevici.