Echipa de baschet seniori a CSM Petrolul Ploieşti şi-a conturat lotul pentru noul sezon, ajungând la înţelegeri cu conducătorul de joc american Demarkus Stuckey Jr. şi cu pivotul sârbo-german Andrija Matic.

Demarkus Stuckey Jr.

În vârstă de 29 de ani, pe care i-a împlinit pe 28 aprilie, Stuckey Jr. (1.83 m) este un american originar din Saginaw (Michigan), care evoluează pe poziţia 1 (Point Guard) şi vine după un sezon foarte bun în Austria, la BC Vienna, cu medii de 18.5 puncte şi 4.7 pase decisive/meci. Cifrele îl recomandă ca un marcator desăvârşit, fără a neglija însă rolul conducătorului de joc, acela de a le distribui colegilor pase utile:

2019-2020 – KB Ulpiana Lipjani (Kosovo) – 28.6 puncte, 6.9 pase decisive, 6 recuperări în 38.7 minute/meci

2020-2021 – Enosis Neon Paralimni (Cipru) – 16.8 puncte, 4-5 pase decisive, 5.8 recuperări în 36.7 minute/meci

2021-2022 – Black Forest Panthers (Germania, Liga a 2-a) – 7.9 puncte, 3.9 pase decisive în 23.9 minute/meci

2022-2023 – MBK Rieker Komarno (Slovacia) – 12.7 puncte, 3.4 pase decisive în 27.5 minute/meci

2023-2024 – BC Vienna (Austria) – 16.3 puncte, 4.7 pase decisive în 34.1 minute/meci.

Andrija Matic

Este un pivot înalt de 2.08 m, în vârstă de 28 de ani, născut la Belgrad- pe 20 aprilie 1996, dar posesor şi al cetăţeniei germane. Produs al renumitei şcoli de baschet Mega Vizura Belgrad, Andrija a jucat în NCAA pentru The Americsn University şi Keiser University (2015-2019), după care s-a întors în Europa, evoluând două sezoane în Austria, la USBC Raiffesen Graz (13.7 puncte, 4.7 recuperări/meci, respectiv 9.2 puncte, 6.8 recuperări/meci). Următorul an l-a găsit în liga a doua germană, la Itzehoe Eagles, şi din nou în Austria, la Kapfenberg Bulls, pentru ca, în 2022-2023, să joace în Elveţia, pentru Starwings Basel (15 puncte, 8.8 recuperări/meci).

În urmă cu fix un an, a semnat în Bundesliga pentru Ratiopharm Ulm, cu care nu a prins însă decât un meci în Eurocup, cu Gran Canaria, după care o accidentare l-a ţinut pe margine până în iarnă. În luna martie a acestui an a ajuns în Croaţia, la KK Dubrava Furnir Basket, pentru care a evoluat în 8 partide, cu medii de 7.9 puncte şi 4 recuperări/meci. A fost component al echipelor naţionale U16 şi U18 ale Serbiei, jucând pentru ţara sa şi la Campionatul Mondial Universitar din 2017.

Lotul CSM Petrolul Ploieşti pentru sezonul 2024-2025 este alcătuit în momentul de față din 15 jucători, dintre care 10 români (9 ploieşteni) – Lorenzo Diaconescu, Vlad Negoiţescu, Codruţ Dinu, George Angelian, Robert Pătraru, David Raşoga, Rareş Movileanu, Tudor Pîrvu, Vlad Borcan şi Vlad Corpodean – şi 5 străini: Demarkus Stuckey Jr. (SUA), Daniel Hornbuckle (SUA), Peter Kiss (SUA), Tsotne Tsartsidze (Georgia) şi Andrija Matic (Serbia/Germania).

Echipa noastră va sta la finalul acestei săptămâni, când este programată prima etapă a Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95, întrucât U-BT Cluj-Napoca antamase deja un meci amical ştiind că avea liber conform primului „ţintar” al sezonului, cel cu 17 formaţii, aşa că prima partidă de campionat va fi cea de pe 28 septembrie, din Sala „Olimpia”, cu Corona Braşov.