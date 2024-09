Petrolul a plecat cu un punct din „Ghencea” și păstrează invincibilitatea ce durează din etapa a doua, deci, deja, de opt meciuri! Un joc, FCSB – Petrolul, scor 1-1, cu accente dramatice și o remiză de mare luptă, obținută în ultimul minut al prelungirilor, prin golul lui Alexandru Tudorie!

Probabil că niciodată ghinioanele nu s-au strâns atâtea la un loc precum au pățit-o „lupii” în debutul meciului de pe terenul campioanei en-titre. Un film horror am putea spune, și nu e deloc exagerare câtă vreme am văzut, din păcate, și destul sânge pe teren, cu o oră înainte de start, staff-ul tehnic primind confirmarea că nu-l poate folosi pe Ricardinho, fundașul dreapta portughez fiind chinuit, toată ziua, de un virus puternic. Astfel, primul „11” s-a modificat din mers, cu Hanca titularizat, până la urmă, în banda dreaptă; doar trei minute a rămas nemodificată tabela de marcaj, pentru că Băluță a prins un șut perfect, cu care a așezat balonul lângă bara din dreapta lui Zima. Un gol, însă, puternic contestat de tabăra ploieșteană, și pe bună dreptate! Faza a început cu un fault la Grozav, în banda dreaptă, lăsat nesancționat de către arbitrul Vidican, și a continuat cu o minge ce a părut să iasă în aut de margine, dar, din nou, n-a existat vreo reacție din partea brigăzii! Așa s-a ajuns, e drept, și după o degajare nefericită a defensivei „galben-albastre”, ca Băluță să înscrie cu o execuție din afara careului; imediat, o nouă lovitură: Grozav s-a resimțit după faultul despre care vorbeam la faza golului, n-a mai putut continua și, astfel, după doar un sfert de oră, „lupii” își pierdeau „căpitanul” și, totodată, principalul marcator!

De coșmar a fost și ceea ce s-a întâmplat în minutul 27, atunci când Fabricio Baiano, după un duel cu Șut, s-a accidentat serios și a trebuit să părăsească, și el, terenul! Foarte aproape să plece repede la vestiare a fost și Tudorie, victima unei agresiuni din partea lui Mihai Popescu. La un duel aerian la mijlocul terenului, fundașul FCSB-ului l-a lovit pe atacantul Petrolului în zona capului, provocându-i lui Tudorie o rană ce a sângerat din abundență. Roșu direct pentru Popescu și, vreme de mai bine de o oră, superioritate numerică pentru „găzari”.

Acesta a fost, practic, momentul care se poate spune că a influențat hotărâtor soarta jocului. Cu un om în plus, Petrolul a dominat clar, iar partea a doua a meciului s-a jucat aproape exclusiv în jumătatea bucureșteană. E drept, acțiunile ofensive ale „lupilor” n-au produs prea multe acțiuni periculoase, dar nici n-au rămas nerăsplătite, pentru că, în cel de-al patrulea minut al prelungirilor, la probabil o ultimă minge aruncată în careul gazdelor, Târnovanu a gafat, iar Tudorie a profitat, împingând balonul, cu capul, în poarta goală!

Un 1-1 până la urmă absolut meritat după aspectul jocului, ce ne aduce cel de-al 15-lea punct, obținut în 10 meciuri, și o clasare ce va fi, și după această etapă, în zona de play-off a ierarhiei Superligii. Urmează, vineri, pe „Ilie Oană”, de la ora 18.00, meciul cu Hermannstadt și o ocazie bună pentru consolidarea poziției din clasament. Foto: Răzvan Păsărică.

FCSB – FC Petrolul 1-1 (1-0)

Marcatori: Băluță (3)/Tudorie (90+4).

FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Tănase (67 Baeten), Șut (cpt), Olaru (75 Edjouma) – Băluță (46 Miculescu), Birligea (44 Baba), O. Popescu (67 Musi). Antrenor: Elias Charalambous.

FC Petrolul: Zima – Hanca (46 Bratu), Papp, Huja, Dumitriu – Keita – Rădulescu (83 Tolea), Baiano (27 D. Radu), Jyry, Grozav (cpt) (14 Bempah) – Tudorie. Antrenori: Mehmet Topal și Sanjin Alagic.

Cartonașe galbene: Olaru (21), Băluță (43), Radunovic (45+2), Crețu (72), Târnovanu (79), Șut (90+8)/Huja (3), Rădulescu (43), Papp (72), Jyry (88).

Cartonaș roșu: M. Popescu (30).

Au arbitrat: Rareș Vidican – Adrian Vornicu și Marius Marchidanu.

Rezervă: Valentin Porumbel.Arbitru VAR: Sorin Costreie.Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț.

Observatori: Mircea Călin și Iosif Olah.