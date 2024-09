Peste 965.000 de turişti nerezidenţi s-au cazat în România în primul semestru al acestui an, iar cheltuielile totale ale acestora au însumat 3 miliarde de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi și preluate de Agerpres.

Astfel, un turist nerezident a cheltuit, în medie, 3100 de lei în România în prima jumătate a anului acesta.

Călătoriile pentru afaceri au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 55,7% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în perioada ianuarie – iunie, cheltuielile acestora reprezentând 58,6% din totalul cheltuielilor.

Peste 44% dintre turiştii nerezidenţi au sosit în România în scop particular, cheltuielile acestora reprezentând 41,4% din totalul cheltuielilor.

Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România în semestrul I 2024, 37,9% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 35,7% şi-au organizat sejurul pe cont propriu, 18% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei (de exemplu, prin sindicate), în timp ce 8,4% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu cât şi printr-o agenţie de turism.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România în semestrul I a fost avionul, folosit de 79,2% din numărul total de turişti, în timp ce 13,8% au utilizat autoturisme proprii, 5,7% autocare şi autobuze, 0,7% ambarcaţiuni fluviale, respectiv trenul şi alte mijloace de transport (autoturisme închiriate, motociclete etc.) cu câte 0,3% fiecare.

În trimestrul doi, numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective a fost de 586.300 iar cheltuielile acestora au însumat 1,85 miliarde de lei (în medie 3156,9 lei/persoană).

Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul II 2024, 53,6% au călătorit în scop de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 57,2% din totalul cheltuielilor. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul II, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (52%), urmată de cheltuielile în restaurante şi baruri (16,9%) şi de cheltuielile pentru cumpărături (14%).

Turiştii care au călători în scop particular au reprezentat 46,4% din total, cheltuielile acestora reprezentând 42,8% din totalul cheltuielilor. Cheltuielile pentru cazare au reprezentat 43,6% din totalul cheltuielilor, urmate de cheltuielile pentru cumpărături (15,3%) şi de cheltuielile în restaurante şi baruri (15,1%).