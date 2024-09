Premierul Marcel Ciolacu a declarat că niciun partid nu va putea guverna singur după alegerile parlamentare din acest an şi va trebui să intre într-o alianţă electorală, subliniind că votul românilor va fi decisiv în acest sens, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat dacă PSD are opţiuni să facă guvern fără PNL după alegerile legislative, în contextul afirmaţiilor făcute de preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, la Consiliul Naţional al partidului, potrivit cărora liberalii şi-ar dori să facă o coaliţie de dreapta după scrutinul din decembrie.

«Ştiţi că există o mare diferenţă între dorinţă şi putinţă. Eu, unul, am fost contemporan cu o mare coaliţie de dreapta care a dus la un dezastru în România. Şi dumneavoastră ştiţi mai bine decât mine acest lucru şi ştiţi de ce Partidul Social Democrat a fost nevoit să intre la guvernare, după opt luni de guvernare de dreapta. În acest moment, eu nu îmi mai îmi doresc… Cum vor arăta următoarele guverne şi coaliţii de guvernare sunt ferm convins de un singur lucru: că niciun partid nu va putea face singur un guvern. Va trebui să facă alianţe politice, de asta sunt ferm convins. Restul o să decidă românii», a declarat Ciolacu. Şeful Executivului a făcut declaraţiile, luni, la plecarea de la întrevederea cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, în cadrul unui mic dejun de lucru oferit de ambasadorul Ungariei în România, Zakonyi Botond, în contextul deţinerii de către această ţară a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE.