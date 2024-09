Echipa de baschet seniori a CSM Petrolul Ploieşti şi-a conturat lotul pentru noul sezon după mutările efectuate în ultimele zile: a renunţat la serviciile pivotului american Averyl Ugba, din cauza unor probleme medicale ce puteau pune în pericol prezenţa lui pe teren pentru o bună perioadă de timp, şi a ajuns la înţelegeri cu conducătorul de joc american Demarkus Stuckey Jr. şi cu pivotul sârbo-german Andrija Matic.

„Au fost decizii forţate de ceea ce am văzut în primele trei săptămâni de antrenamente şi în cele trei jocuri pe care le-am disputat, unul amical şi două în Cupa României, precum şi de problemele cu care Averyl Ugba se confrunta. Am fost nevoiţi să ne mişcăm rapid şi să facem mutările necesare pentru a avea un lot mai bine acoperit pe posturi, dar şi cu jucători cu mai multă experienţă, care să compenseze tinereţea celor opt băieţi crescuţi de club: Dinu, Angelian, Pătraru, Diaconescu, Raşoga, Movileanu, Borcan şi, aş spune, Pîrvu, care este de un an la noi şi a făcut şi el pasul spre echipa de seniori. Evident, vom avea nevoie de timp pentru a omogeniza acest lot, şansa noastră fiind că primul meci de campionat, de la Cluj-Napoca, programat pe 21 septembrie, a fost amânat” a declarat managerul secţiei de baschet a clubului, Ionuţ Ivan.