Și în acest an, Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești se va alătura manifestării ”Nocturna bibliotecilor”, ediția a XV-a având ca temă ”Biblioteca, noaptea detectivilor de carte – mistere literare, rezolvare de enigme, incursiuni în lumea romanelor polițiste”. Evenimentul va avea loc pe data de 27 septembrie a.c. și are ca principal rol susținerea și promovarea patrimoniului local, național, cultura, educația, fiind organizat la nivel naţional de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, cu participarea bibliotecilor publice din România și Republica Moldova. ”În data de 27 septembrie 2024, între orele 17.00 – 23.00, prahovenii care doresc să petreacă o seară agreabilă în universul aparte al cărții sunt invitați la Biblioteca Județeană (str. Subl. Erou Călin Cătălin, nr. 1 – Palatul Culturii, intrarea dinspre Bulevardul Republicii) pentru a participa la o gamă diversă de activități culturale atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari”, au anunțat reprezentanții bibliotecii ploieștene, care au oferit detalii și despre programul activităților pregătite special pentru această zi.

Astfel, Serviciul împrumut de carte pentru copii și Ludotecă vor organiza următoarele acțiuni: între orele 17:00 – 23:00, la Ludotecă, sub genericul ”Cu pași mici spre poezia mare”, vor avea loc o prezentare de carte pentru copii, precum și un atelier de lectură și joacă, susținute pentru copii de toate vârstele, de scriitoarea Aurelia Panait; între orele 18.00-21.00, la Serviciul împrumut de carte pentru copii se va desfășura ”Școala de spioni” – un concurs de enigmistică pentru copii cu vârste între 12 și 18 ani; între orele 19:30-20:30 la Ludotecă va avea loc o ”Vânătoare de enigme și povești interactive” – atelier, găzduit tot de Ludotecă, susținut de Gabriela Bocșa (pentru copii cu vârste între 3 și 10 ani); între orele 20:30-21:30, tot la Ludotecă, va avea loc o dezbatere în cadrul căreia se dorește să se răspundă la mai multe întrebări, printre care: Cine a fost Jack Spintecătorul? A existat într-adevăr Atlantida? OZN-urile din Zona 51 sunt reale? Ar trebui ca umanitatea să încerce activ rezolvarea enigmelor nerezolvate sau unele lucruri ar fi mai bine să rămână neștiute? De adăugat că pe holul Serviciului împrumut de carte pentru copii va fi amenajată și o expoziție de pictură, în cadrul căreia vor fi expuse lucrări ale Dariei Antonescu, care a studiat la „Instituti di Fotografia” din Milano, Italia, unele dintre lucrările acesteia apărând și în revista internațională ”Visual Art Journal”. La Sala de lectură „Nichita Stănescu” este programată lansarea unor noi apariții editoriale, respectiv între orele 14:00-16:00 a volumulului ”Câmpina și câmpinenii în război – 1941 -1945″, autor Marian Dulă, iar între orele 16:40-19:00 a cărților ”Poveștile lui Țoțo” și „Cuvinte și expresii utile traduse ro-neerlandeză”, autor Liliana Alexe, urmate de o proiecție de film pentru copii – ”Despicable me IV(Sunt un mic ticălos IV – 2024)”. La Sala „Meridian”, între orele 17:00-19:00, copiii cu vârsta între 8 și 14 ani sunt așteptați la o ”Călătorie în Asia cu Buni Gela”, în care aceasta va povesti și va arăta, prin intermediul unor fotografii, ceea ce a impresionat-o în călătoriile sale din Japonia, Coreea de Sud și China; între orele 19:00-21:30 va avea loc acțiunea ”Escape room”(camera de evadare), susținută de voluntarii Asociației „Un strop de fericire”, înscrierea putând fi realizată accesând linkul https://biblioteca-judeteana-nicolae-iorga-ph.webnode.ro/. În Rotonda bibliotecii, în intervalul orar 17:00-17:30, sunt programate experimente de fizică și chimie realizate de către prof. Frențescu Mona Mirela de la Școala gimnazială ”Sfânta Vineri” din Ploiești, urmate, între orele 18:00-19:00, de o demonstrație a clubului de robotică Eastern Foxes, iar între orele 19:00-20:00, de echipa de robotică Info (1) Robotics. La Mediatecă va avea loc, între orele 19:20 – 21:20, un atelier de mandale, destinat tuturor vârstelor, susținut de Daniela Moraru, muzeograf și artist plastic. Și în curtea interioară a bibliotecii vor avea loc acțiuni. Concret, între orele 17:30-18:30, elevi de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” vor susține un moment muzical; între orele 18:30-19:00 va fi Karaoke, cu prof. Georgiana Constantin și prof. lulia Dragomir, între orele 19:00-19:30 va fi un concert susținut de trupa Folk Z, coordonată de prof. Luigi Popescu; între orele 19:30-20:30, un nou moment muzical susținut de elevi de la licee de artă din București și Ploiești, între orele 21:00-23:00 va avea loc proiecția filmului Hugo (2012, regia: Martin Scorsese). De asemenea, pe tot parcursul zilei, la Serviciul Carte veche și de patrimoniu va avea loc o expoziție de vechi reclame, invitații, meniuri de restaurant, bilete de concert din anii începutului de secol XX.