Elevii din judeţ au însă probleme şi cu vederea, dar şi cu greutatea!

N. Dumitrescu

Într-o perioadă în care tabletele și telefoanele de ultimă generație au devenit o obișnuință în rândul elevilor și o modă etalarea lor încă de la fiecare nou început de an școlar, s-ar putea crede că depistarea… păduchilor reprezintă o problemă care ține mai degrabă de trecut! Dar, nu este deloc așa, micii paraziți ținând pasul cu toate vremurile și modernizările care au venit odată cu ele! Mai mult decât atât, par să contrazică și unul dintre cele mai răspândite mituri, acela că păduchii sunt un semn clar de igienă precară , având în vedere că oricine se poate infesta, indiferent de cât de curat este, întrucât păduchii nu fac discriminări pe baza igienei sau a statutului social! Iar acest lucru o demonstrează realitatea, în contextul în care la fiecare început de an școlar pediculoza (n.n. – totalitatea manifestărilor patologice provocate de păduchi la suprafața corpului omenesc) este trecută pe lista rezultatelor triajului epidemiologic realizat în rândul elevilor după reluarea cursurilor, confirmarea venind de la conducerea Direcției de Sănătate Publică Prahova. ”În primele zile ale noului an școlar și după fiecare vacanță școlară se efectuează triajul epidemiologic de către asistenții medicali din cabinetele medicale școlare și din cabinetele medicilor de familie – în mediul rural-, iar reprezentanții DSP Prahova verifică, prin sondaj, efectuarea triajului epidemiologie în unitățile de învățământ. Rezultatele triajului epidemiologic de la începutul acestui an școlar sunt în curs de centralizare, dar, în ceea ce privește anul școlar trecut, la triajul epidemiologie efectuat în septembrie 2023 au fost depistate: infecții acute ale căilor respiratorii superioare (24 de cazuri), pediculoză (34 de cazuri)”, ne-au precizat reprezentanții instituției menționate. Problema este că, dincolo de faptul că pediculoza rămâne o constantă la început de an școlar, în urma unor controale medicale efectuate în școlile prahovene, s-a mai constatat că elevii se confruntă și cu alte afecțiuni. ”În unitățile de învățământ dotate cu cabinet medical școlar, copiii din grupa mică din grădinițe, elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a sunt examinați de către medicul școlar în cadrul examenului de bilanț. La finele anului școlar anterior au fost examinați 6.458 de preșcolari și elevi, iar cele mai frecvente afecțiuni au fost: vicii de refractive – miopia (509 cazuri), obezitate neendocrină (285 cazuri), hipotrofia staturală (89 de cazuri), astm bronșic (77 de cazuri)”, ne-au mai precizat reprezentanții DSP Prahova, cărora le-am solicitat să ne prezinte care este și situația cabinetelor școlare la nivel de județ. Astfel, așa cum ni s-a precizat, în județul Prahova există 172 cabinete medicale școlare de medicină generală, numărul medicilor specialiști în medicină școlară fiind însă extrem de redus, doar 10 – șase în Ploiești, trei în Câmpina și unul la Mizil, cărora, la nivel de județ, li s-au alăturat alți doi medici de familie (fiecare cu o jumătate de normă), 247 asistenți medicali, cu precizarea că la Universitatea Petrol – Gaze Ploiești există un cabinet medical sudențesc, care are un medic și doi asistenți. În acest context, cei de la DSP Prahova ne-au mai menționat: ”În județul Prahova funcționează cabinete medicale școlare în toate orașele, dar și în mediul rural, în ultimul caz fiind vorba despre: Valea Călugărească; Brazi; Păulești; Cocorăștii Mislii; Blejoi; Berceni; Scorțeni; Filipeștii de Târg; Teișani; Târgșorul Nou; Drajna; Bucov; Cornu; Filipeștii de Pădure; Măgureni; Mănești; Lipănești. În ceea ce privește rețeaua de stomatologie școlară, aceasta este formată din 12 cabinete, din care 11 în Ploiești și unul în Mizil. La aceasta se adaugă un cabinet stomatologic studențesc, la UPG Ploiești. Toate cabinetele stomatologice au angajat câte un medic și un asistent”.