V. Stoica

Primăria Sinaia a pregătit și accesat un proiect destinat reabilitării termice a uneia dintre cele mai cunoscute clădiri din orașul de pe Valea Prahovei – Casino Sinaia, clădire aflată în lista monumentelor istorice, încadrată la categoria A. Lucrările, finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență, vor fi executate în baza unui contract de finanțare semnat în 2023, fiind estimate la circa 12,3 milioane de lei fără TVA. Pe 18 septembrie, a fost lansată licitația.

Imobilul monument istoric are în prezent degradări la tencuielile exterioare și interioare, cauzate inclusiv de infiltrarea apei de ploaie, elementele de piatră din exterior sunt și ele degradate, tâmplăria interioară și cea exterioară au, de asemenea, probleme și, în plus, clădirea nu este accesibilă în momentul de față persoanelor cu handicap locomotoriu, lipsind inclusiv grupurile sanitare destinate persoanelor cu probleme locomotorii.

Proiectul actual urmărește – pe lângă eficientizarea termică a imobilului – și restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului, dar și lucrări destinate iluminatului arhitectural și pentru amenajarea spațiului verde.

Potrivit casino-sinaia.ro, „Casino”-ul din Sinaia, care este amplasat în partea nordică a parcului „Dimitrie Ghica”, a fost construit într-un singur an (1911-1912), pe locul unde se afla cândva vila Ghica, prima vilă a staţiunii, înălţată de prinţul Dimitrie Ghica. ”Casino-ul din Sinaia l-a avut ca principal acţionar pe baronul de Marçay, totodată acţionar la cazinoul din Monte Carlo, tocmai de aceea s-a speculat că această clădire ar fi copia fidelă a edificiului francez. În realitate, însă, există doar câteva elemente de arhitectură interioară care ar putea confirma asemănarea dintre cele două cazinouri. Inaugurarea Casino-ului constituind un eveniment important, autorităţile vremii au cerut concursul lui Alexandru Davilla, personalitate marcantă în domeniu, să prezinte, pe marea scenă, un spectacol de înaltă ţinută, la care au asistat familia regală şi Titu Maiorescu, pe atunci prim ministru al ţării. Memorabila seară a continuat cu un concert sensibil susţinut de George Enescu şi s-a încheiat cu focuri de artificii”, arată sursa citată.

Inițial, acționari au fost Eforia Spitalelor Civile şi Primăria Locală, însă, după Al Doilea Război Mondial, ”Comisia Ministerială pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară a decis trecerea unor obiective, printre care şi Casino-ul din Sinaia, din proprietatea Eforiei Spitalelor Civile în proprietatea statului. Casino-ul, ca loc de desfăşurare a jocurilor de noroc, va fi închis, spaţiul fiind folosit câtva timp de Societatea de Cruce Roşie pentru îndeplinirea unor scopuri umanitare. În anii următori, după importante reparaţii şi adaptări, dar păstrându-i-se eleganţa care l-a consacrat, Casino-ul a devenit Casa de Cultură a Sindicatelor din Sinaia. (…) În anul 1978, Casino-ul a fost destinat unor activităţi de protocol; în februarie 1990, a fost transmis Ministerului Culturii, iar dupa câteva zile, Ministerului Turismului. Ulterior, în 1995, cazinoul a trecut în Administraţia Protocolului de Stat”.

În prezent, Casino-ul din Sinaia se află în subordinea Consiliului Local al oraşului Sinaia și dispune de 13 spații care găzduiesc evenimente corporate, evenimente personale, tururi de vizitare cu ghid și expoziții de artă cu caracter temporar și permanent.