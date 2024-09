N. Dumitrescu

Ultima lună rămasă până la predarea, respectiv preluarea conducerii Primăriei Ploiești pare să fie tot mai dificilă atât pentru primarul în funcție – Andrei Volosevici, cât și pentru primarul ales – Mihai Polițeanu. O dovadă în acest sens a fost chiar ziua de ieri, când ambii au organizat câte o conferință de presă – la o oră și jumătate distanță între ele-, cea inițiată de Andrei Volosevici putând fi considerată ca un soi ”de drept la replică” după întâlnirea organizată de Mihai Polițeanu pe tema ”Termoficarea în Ploiești – situație financiară, strategie și subvenție”. Astfel, primarul ales a dorit să facă publice o serie de informații legate de situația în care se găsește, în momentul de față, serviciul local de termoficare, anunțând și care sunt propunerile sale în ceea ce privește tariful pe care ar trebui să-l achite populația la agen tul termic în noul sezon rece, așa cum, de altfel, i-a tot cerut public și primarul în funcție. Concret, Polițeanu a anunțat că ”Primăria Ploiești se află în colaps”, una dintre cauze fiind datoriile pe care le înregistrează municipalitatea în contul subvenției neplătite la Termo Ploiești, în valoare de peste 78 milioane de lei, dar și la fostul operator, societatea Veolia, de peste 55 de milioane de lei, care au scadență la 30 septembrie a.c. ”Termo Ploiești are dificultăți financiare majore din cauza neplăților din partea Primăriei Ploiești. Neplata ultimei rate, la creditul contractat pentru iarna trecută, către EximBank și eșalonarea acesteia, până la 16 decembrie 2024, a creat dificultăți pentru contractarea unui nou credit necesar pentru plata gazelor în sezonul rece. Neplata subvenției de către primărie va duce la creșterea datoriilor. Ploieștiul este în colaps financiar și asta din cauza minciunii că se putea susține subvenția acordată pentru populație de la bugetul local. Practic, Ploieștiul a fost încălzit pe datorie, în condițiile în care actuala conducere a primăriei nu a mai plătit nimic la Termo din luna mai a.c.”, a declarat, ieri, în conferință de presă, primarul ales Mihai Polițeanu. Menționând că păstrarea situației actuale va duce, în câteva luni, la ”colapsul sistemului de termoficare” din Ploiești, acesta a făcut publică și strategia sa privind activitatea de termoficare pentru următorii ani. ”Obiectivul pe care îl propun este scăderea tarifului de producție și distribuție la 400-450 lei/ gigacalorie, față de 605, 22 /Gcal cât este acum. Și asta pentru că subvenția, oricare ar fi ea, va fi eliminată din anul 2028, aceasta fiind o obligație europeană. Eliminarea subvenției înseamnă că tariful plătit de populație va fi tariful de producție și distribuție. Ca atare, trebuie să ajungem la un tarif cât mai mic de producție și distribuție, altfel va fi un șoc social”, a mai precizat Mihai Polițeanu, care a anunțat că propunerea sa este ca pentru noul sezon rece ploieștenii care stau la bloc și ale căror locuințe sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire să achite 350 de lei fără TVA/Gcal, propunere pe care i-o va aduce la cunoștință și lui Andrei Volosevici, în speranța că va fi supusă discuției și votului în ședința legislativului local programată chiar astăzi, 26 septembrie.

populația a achitat un tarif de 186, 97 de lei fără TVA/Gcal, fiind cel mai mic tarif din țară, la auzul acestei propuneri, primarul în funcție, Andrei Volosevici, a luat foc, la propriu, nemulțumirea ținând să și-o facă publică și în cadrul unei conferințe de presă organizată ulterior celei convocate de Mihai Polițeanu. ”Lucrul ăsta (n.n. – propunerea lui Polițeanu menționată anterior) nu se va întâmpla cât voi mai sta eu aici, la primărie. Nu se poate ca populația să plătească mai mult pentru tariful la gigacalorie! Poezia că primăria este în colaps nu ține, informațiile sunt incorecte și aștept scuze. S-a crezut că, dacă eu am pierdut alegerile, o să tac. Nu o să fac acest lucru! Este de datoria mea să spun ceea ce se întâmplă. Cât îl privește pe primarul ales, eu nu am crezut că poate să fie atât de neatent cu cerințele pentru ploieșteni, în sensul de a duce tariful pentru gigacalorie la 350 de lei fără TVA, în condițiile în care acum este cel mai mic din țară”, a declarat Andrei Volosevici. Acesta a mai precizat că, în ședința de astăzi, așa cum a mai anunțat de altfel, va propune ca și în sezonul rece 2024-2025 ploieștenii care stau la bloc să plătească același tarif ca iarna trecută. Și a mai adăugat ceva: ”Nu o să plec din primărie până nu voi semna toate proiectele cu finanțare europeană inițiate de actuala administrație locală”.