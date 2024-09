Nicoleta Dumitrescu

La sfârșitul săptămânii viitoare, Domeniul Cantacuzino din ­Florești va fi gazda unei noi ediții dedicate hipismului, eveniment organizat de Asociaţia Ecvestră Hipohouse, Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română. Este vorba despre Karpatia Horse Show, ce va avea loc în perioada 27 -29 septembrie a.c., conform organizatorilor ediția din acest an, a noua, având în prim plan disciplina ecvestră care a impresionat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și fiind programat să includă Concursul complet internațional de 4*, cu cele trei probe obligatorii: dresaj, cross-country (sărituri peste obstacole naturale) și sărituri obstacole. ”În cele trei zile de regal hipic, spectatorii vor descoperi la Karpatia Horse Show atracțiile unui eveniment unic în România. Cele două arene vor găzdui trei competiții hipice, peste cinci show-uri ecvestre și demonstrații. Mai mult, vineri și sâmbătă, programul este extins până seara cu două concerte pe Scena Palatului Micul Trianon, artiștii principali care vor urca pe scenă fiind Leoaia și Sarmalele Reci (27 septembrie) și Jazzy Jo și Mihail (28 septembrie). Pe cele 150 hectare de natură variată ale Domeniului Cantacuzino din Florești vor fi organizate plimbări și zeci de activități destinate adulților și copiilor, începând cu acest an copiii beneficiind și de un centru de activități, iar părinții de zone de terasă și relaxare. În plus, vor exista trei zone gastronomice, iar pentru cei dornici să petreacă întreaga perioadă pe domeniu organizatorii propun o zonă de camping cu facilități moderne”, au precizat organizatorii evenimentului. În ceea ce privește competițiile sportive cu cai, s-a precizat că vor fi participanți și din străinătate, fiind prima ediție a manifestării în care se reușește organizarea Concursului Complet Internațional de nivel 4 • într-un an care nu este pre-olimpic, mai mult decât atât, așa cum a precizat și Mihnea Vîrgolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show, va fi organizată și finala națională de Concurs Complet pentru călăreți de 2 • și novici, o noutate pentru România. Detalii despre programul evenimentelor, dar și despre achiziția de bilete pot fi găsite prin intermediul website-ul evenimentului, organizatorii anunțând că o parte dintre fondurile strânse prin vânzarea biletelor vor fi direcţionate către restaurarea Domeniului Cantacuzino şi consolidarea Palatului Micul Trianon, care necesită intervenții urgente.