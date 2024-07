Seceta pedologică moderată şi puternică în cultura grâului de toamnă şi porumbului se extinde, în condiţiile în care, sub aspect termic, în această săptămâna va predomina o vreme mai caldă decât în mod obişnuit la scara întregii ţări, chiar caniculară în zonele de câmpie, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie până pe 5 iulie 2024 și preluate de Agerpres.

În cultura grâului de toamnă, conţinutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri se va situa în limite scăzute (secetă pedologică moderată) şi deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică şi extremă) în Maramureş, Crişana, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, pe suprafeţe extinse din Moldova, Transilvania şi Banat. Rezerva de apă din sol va prezenta valori satisfăcătoare local în nordul şi nord-estul Transilvaniei, izolat vestul Moldovei şi nord-estul Banatului. În cultura de porumb, pe adâncimea de sol 0-100 cm se vor înregistra deficite de umiditate, seceta pedologică fiind moderată, puternică şi extremă în Maramureş, Oltenia şi Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei şi a Crişanei, local în centrul, sudul şi estul Transilvaniei, nordul şi vestul Banatului. Gradul de aprovizionare cu apă al solului se va încadra în limite satisfăcătoare şi apropiate de optim, pe suprafeţe agricole extinse din Transilvania, local în vestul, centrul, estul şi nord-vestul Moldovei, izolat nord-estul Banatului, sud-estul Crişanei şi al Dobrogei”, spun meteorologii.

Astfel, în condiţiile agrometeorologice menţionate, procesele de creştere şi dezvoltare la speciile prăşitoare neirigate vor fi stânjenite temporar în cea mai mare parte a ţării, izolat fiind posibilă o depreciere a stării de vegetaţie, datorită regimului termic ridicat din aer, asociat cu menţinerea deficitelor de umiditate din sol. Totodată, în orele de amiază, pe fondul temperaturilor maxime deosebit de ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice de rezistenţă (30 – 32 grade) ale plantelor, la culturile neirigate de porumb şi floarea-soarelui se va înregistra fenomenul de ofilire temporară şi răsucirea frunzelor în orele de amiază, precum şi local, forţări stadiale.

Cultura de grâu de toamnă va parcurge fazele de maturitate în ceară şi deplină (60-100%) în majoritatea zonelor agricole, extinzându-se totodată suprafeţele agricole în curs de recoltare. Cerealierele tardive din nordul şi centrul ţării se vor afla la maturitate în lapte, ceară şi deplină (10-100%). La orzul de toamnă va fi posibilă finalizarea recoltării.

Rapiţa se va afla în fazele de creştere a boabelor în silicve (75-100%) şi maturitate deplină (40-100%), continuându-se lucrările de recoltare.

În funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, la floarea-soarelui se vor înregistra formarea capitulului (40-100%) şi înflorirea (10-100%), starea de vegetaţie a plantelor fiind medie şi bună, respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate tardiv şi pe terenurile afectate de seceta pedologică.

Sub aspect fenologic, porumbul va parcurge predominant dezvoltarea aparatului foliar (10-20 frunze) pe suprafeţele agricole extinse ale ţării, iar la hibrizii extratimpurii şi timpurii semănaţi în epoca optimă se va continua apariţia paniculului (10-60%).

În principalele bazine de cultură, la sfecla de zahăr vor predomina fazele de înfrunzire şi îngroşare a axei hipocotile (30-100%), iar la cartof creşterea lăstarilor laterali (75-100%), înflorirea (30-100%) şi tuberizarea (10-100%). În toate plantaţiile pomicole se vor semnala înfrunzirea, creşterea şi coacerea fructelor, iar la speciile ajunse la maturitatea de consum se vor continua lucrările de recoltare.

Viţa-de-vie se va afla la înfrunzire, înflorire, formarea şi creşterea boabelor, la nivelul întregii ţări, iar pe ansamblu lucrările agricole de sezon se vor desfăşura în condiţii bune, în cea mai mare parte a zonelor de cultură.

Potrivit ANM, până pe 5 iulie, temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 19 şi 31 grade, valori mai ridicate cu 1 – 8 grade comparativ cu mediile multianuale, în toate regiunile agricole. Temperatura maximă a aerului se va situa între 27 şi 38 grade în aproape toată ţara, cele mai ridicate valori fiind posibile în jumătatea sudică a ţării.

Temperatura minimă a aerului se va încadra între 11 – 25 grade în cea mai mare parte a zonelor de cultură, înregistrându-se frecvente nopţi tropicale.

Se prognozează ploi locale sub formă de aversă, dar şi torenţiale, fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului, izolat cu aspect de vijelie. De asemenea, cantităţile de apă pot fi mai însemnate, iar izolat, vor fi condiţii de producere a grindinei.