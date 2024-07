Reprezentativa masculină U16 a României va evolua în această vară în Macedonia, la Skopje, unde are loc Campionatul European U16, Divizia B. Tricolorii vor intra în competiție în a doua săptămână a lunii august.

Cadeții României se află sub comanda unui staff „ploieștean”, cu Ionuț Ivan – antrenorul principal al naționalei, Elena Stan și Loredana Ion – antrenori secunzi, Robert Munteanu – preparatorul fizic, iar Dennis Negoiță ocupând roșul de kinetoterapeut.

Naționala U16 a disputat și două meciuri amicale, în fața Poloniei, 59-54 și 80-76, jocuri disputate la Târgoviște.

Lotul preliminar convocat în cantonament de către Ivan:

Rașoga David – CSM Ploieşti

Fometescu David – Agronomia Bucureşti

Diaconescu Federico – CSM Ploieşti

Cepoi Radu – U-BT Cluj Napoca

Topai Andrei – CSM Oradea

Sledinschi Erik – CSU Andu Sibiu

Bacila Sebastian – CSU Andu Sibiu

Smeu David – LPS Târgu Mureş

Zsolt Szekely – LPS Târgu Mureş

Tompea Leonard – Leii Bucureşti

Pap Zoltan – LPS Târgu Mureş

Ciulin Sebastian – CSM Constanţa

Bănică Stefan – Valencia Basket (Spania)

Szabo Andrei – CSS Viitorul Cluj

Filip Mihai – CSM Targu Jiu

Boghean Sebastian – CSM Galați

Borcan Vlad– CSM Ploieşti

Tancău Tudor – U-BT Cluj Napoca

La turneul final din Macedonia, Vulturii sunt repartizați într-o grupă cu Danemarca, Marea Britanie, Slovacia, Norvegia și Irlanda. Iată programul meciurilor:

Norvegia vs. România, 8 august, ora 12:00

Danemarca vs. România, 9 august, ora 19:30

Irlanda vs. România, 10 august, ora 14:30

România vs. Marea Britanie, 12 august, ora 12:00

Slovacia vs. România, 13 august, ora 14:30