Conform fermierilor, anul 2024 este cel mai dramatic din ultimii cinci ani!

Temperaturile extrem de ridicate din ultima perioadă, dar și lipsa precipitațiilor au, din păcate, efecte dintre cele mai dezastruoase mai ales în agricultură, culturi de pe zeci de mii de hectare din Prahova fiind calamitate. Se întâmplă în zona de câmpie a județului, văzând că munca le-a fost distrusă din lipsa precipitațiilor, fermierii afectați solicitând sprijin la reprezentanții autorităților județene. Astfel, la începutul acestei săptămâni, câteva zeci de fermieri din Mizil și din localitățile învecinate, respectiv din Baba Ana, Boldești-Grădiștea, Fulga, Sălciile, Ciorani, Drăgănești, Colceag, Tomșani, Ceptura etc. au stat la aceeași masă cu prefectul județului, Emil Drăgănescu, și președintele ales al Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, cărora le-a fost prezentată situația în care aceștia se află din cauza distrugerilor făcute de secetă în câmp, gazda reuniunii fiind primarul orașului Mizil, Silviu Călin Negraru, întâlnirea desfășurându-se la sediul Primăriei Mizil. Inițiator al acestei ședințe a fost unul dintre fermierii afectați, Iulian Iancu, din Fulga, acesta declarându-ne, ieri, că discuțiile pe tema efectelor secetei pedologice severe nu mai puteau să fie amânate, dată fiind situația, mai mult decât gravă, cu care se confruntă fermierii din zonă. ”Situația este mai mult decât dramatică. Dacă în unele zone ale țării se poate vorbi despre producții mai mari decât anii trecuți, în cazul nostru, producțiile se anunță catastofal de rele. La rapiță, producția este între 800 și 1.300 kg/ha, iar la grâu între 1000 și 2000 kg/ha. Din cauza secetei, unii dintre fermieri au culturile agricole calamitate în proporție de 80%, alții chiar în proporție de 100%. Din punctul de vedere al distrugerii culturilor în câmp din cauza lipsei precipitațiilor, 2024 este cel mai dramatic din ultimii cinci ani! Sunt afectate de secetă între 15.000-20.000 de hectare, cu diverse culturi. Acesta este și motivul pentru care am inițiat întâlnirea de luni, 1 iulie a.c., solicitând, prin intermediul unui memoriu înmânat prefectului județului, să fim ajutați de către Guvern. Este nevoie să primim sprijin guvernamental în regim de urgență pentru că, având în vedere faptul că riscul privind seceta nu este asumat de nicio societate de asigurare, din cauza pierderilor suferite în câmp, nu avem cum să ne plătim la timp nici ratele la bănci în contul creditelor făcute, pentru că suntem pe pierdere. Este nevoie ca Guvernul să intervină, astfel încât să ni se permită, cu acordul băncilor, să fim scutiți de penalități, pentru că nu vom avea bani, din cauza pierderilor suferite ca urmare a secetei, ca să putem plăti la timp ratele la creditele contractate”, ne-a declarat Iulian Iancu. Prefectul județului, Emil Drăgănescu, ne-a precizat că memoriul fermierilor prahoveni va fi înaintat la Guvern și la Ministerul Agriculturii.

Seceta a lovit crunt zona de câmpie

a județului Prahova

Nicoleta Dumitrescu

Din memoriul semnat de către fermierii prahoveni și înmânat prefectului județului Prahova pentru a-l transmite la Guvern reiese foarte clar situația dramatică prin care trec aceștia din cauza faptului că seceta le-a distrus culturile din câmp. Astfel, încă de la început, semnatarii documentului i-au solicitat prefectului județului, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, instituirea stării de urgență sau de calamitate pentru zonele afectate. ”Având în vedere seceta pedologică instalată la nivelul județului Prahova în ultimii ani şi condițiile meteorologice severe manifestate în perioada octombrie 2023-iunie 2024, lipsa precipitaţiilor însoțite de fluctuații ale temperaturilor de la minus 8 grade Celsius la peste 40 de grade Celsius, vă rugăm, domnule prefect, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, să dispuneţi măsurile legale care se impun în astfel de situații, precum instituirea stării de urgență sau de calamitate pentru zonele afectate de fenomenele menționate”, se arată în memoriu. De asemenea, prin același intermediu, fermierii solicită sprijin și pentru: efectuarea plăților aferente proceselor verbale de calamitate încheiate în luna noiembrie a anului 2023 pentru culturile de primăvară în conformitate cu Ordinul 97/63/2020 cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se bugetul fondului de risc la care a contribuit fiecare fermier cu un procent de 3% din plățile directe din Fondul European de Garantare Agricolă; schimbarea modalității de calcul privind stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate la hectar; urgentarea procedurilor de acordare a despăgubirilor aferente înştiinţărilor de calamitate depuse de fermieri pentru culturile de toamnă privind anul agricol 2023-2024; sprijinirea în implementarea şi dezvoltarea infrastructurii de irigații, în relațiile cu autoritățile competente (ANIF, Apele Române, Agenția de Protecție a Mediului etc). ”Solicităm sprijin întrucât culturile înființate în toamna anului 2023, precum şi cele înființate în primăvara anului 2024, sunt calamitate în proporție de 80 şi 100%, situație care ne aduce în imposibilitatea de a ne putea onora obligațiile față de bugetul de stat, arendatori, creditori, cu consecințe inclusiv asupra existenței noastre ca entitați economice şi, mai grav, asupra populației din zonele afectate, existând riscul apariției unei adevărate crize alimentare. Apreciem că în situația în care riscul privind seceta nu este asumat de societățile de asigurare, singura soluție de a depăşi această criză este intervenția statului. Agricultura din zona noastră nu-și poate reveni fără ajutor. Solicităm intermedierea unei întrevederi a unei delegații reprezentând fermierii de pe raza Mizil și a localităților învecinate Baba Ana, Boldești-Grădiștea, Fulga, Sălciile, Ciorani, Drăgănești, Colceag, Tomșani, Ceptura etc. cu domnul ministru al Agriculturii, Florin Barbu. Așteptăm cu nerăbdare și celeritate măsurile ce se impun în astfel de situaţii critice”, se mai arată în memoriul fermierilor. ”Alături de noul președinte al Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, și de primarul orașului Mizil, Silviu Negraru, am primit memoriul fermierilor din zonă, puternic afectați de această secetă nemiloasă! Fie că vorbim de Fulga, Sălciile, Ciorani, Vadu Săpat, Mizil, Baba Ana, etc., culturile sunt afectate iremediabil și oamenii trebuie sprijiniți!”, a precizat prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu. La rândul său, președintele ales al Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a menționat: ”Am răspuns invitației primarului orașului Mizil, Silviu Negraru. Alături de prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, am discutat cu fermierii din zonă, care se confruntă cu o secetă severă. În urma acestei întâlniri, ne vom implica activ pentru a le oferi sprijinul necesar și a găsi soluții eficiente, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”.