Sportivii secţiei de şah a CSM Ploieşti au participat la Festivalul Şahului Prahovean, competiţie pe care Asociaţia Judeţeană de Şah Prahova a organizat-o în incinta Palatului Culturii din Ploieşti, reuşind să obţină 11 medalii: 7 de aur, una de argint şi trei de bronz!

Performanţele micilor şahişti pregătiţi de Petre Grigore au fost următoarele:

Medalii de aur

– Melania Grigore (Open B – ­feminin);

– Alexandru Constantinoiu (Open A – general);

– Eduard Ioniţă (clasele a V-a şi a VI-a);

– Octavian Alexe (clasa a III-a);

– Andrei Pantazi (clasele a VII-a şi a VIII-a);

– Antonia Pantazi (clasele a V-a şi a VI-a);

– Daria Constantinoiu (clasa a III-a);

Medalie de argint

– Emma Davicenco (clasa a VI-a);

Medalii de bronz

– Andreea Petrescu (Open D – feminin);

– Luca Voinea (clasa a III-a);

– Vladimir Boştină (Open B).