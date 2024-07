Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare săptămână să citească materiale „cu parfum de epocă“ despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

La Ploieşti se speră că formula va fi schimbată / 1939

În cazul când nu retrogradează, Tricolor C.F.P.V. nu va da drumul niciunui jucător. Sportivii ploeşteni sunt în fierbere şi pe bună dreptate, fiindcă şi ultima lor speranţă, Prahova, prin care aşteptau reîntoarcerea Ploeştiului în divizia A, a ieşit din cursa pentru primul loc al seriei din care face parte, drept urmare a înfrângerii suferite la Constanţa. Agitaţia sportivilor ploeşteni este îndreptăţită, fiindcă această „massă” ce a răspuns fără precupeţire la apelul ce se adresa, vede că şi ultima speranţă a fost pierdută şi se tem că vor fi lipsiţi de matchuri divizionare A, fiindcă şi Tricolorul este retrogradat. Zilnic suntem asaltaţi de aceşti sportivi şi rugaţi ca prin „Gazeta Sporturilor” să arătăm celor ce conduc destinele soccerului românesc, necesitatea menţinerii Ploeştiului în prima ligă. Cum noi suntem în slujba sportului, le dăm satisfacţia de a scrie câteva articole în legătură cu evenimentele prin care trece Ploeştiul şi situaţia lui în actuala conjunctură, indiferent dacă vor contribui cât de puţin în balanţa găsirii unei formule care să menţie centrul nostru în prima divizie a ţării. Preocuparea sportivilor ploeşteni este astăzi următoarea: „Rămânem, sau nu rămânem în A?”. Ei sunt mulţumiţi cu orice compromis, numai să nu fie privaţi de participarea în divizia primă. Şi pe bună dreptate, fiindcă într›un fel sau altul, Ploeştiul nu va fi neglijat susţin unii. D. general Gabriel Marinescu, preşedintele Federaţiei, care s›a dovedit un bun părinte, nu va înmormânta un centru pe care dealtfel îl simpatizează. Şi tot felul de presupuneri circulă, unele mai puţin sau mai mult verosimile. Credinţa unanimă însă este că se va ajunge la o soluţie favorabilă şi echitabilă, spre mulţumirea tuturora. Pe noi ne bucură că opinia sportivă nu se dezinteresează de actuala stare şi situaţie a soccerului local şi este un argument în plus, pentru factorii supremi întru găsirea modalităţii ca echipele retrogradate să fie menţinute. Dealtfel, un memoriu semnat de câteva mii de sportivi va fi înmânat de o delegaţie specială d-lui general Gabriel Marinescu, în care se va cere menţinerea Ploeştiului în divizia A. Cum şi credinţa noastră este că până la urmă se va ajunge la o formulă nouă, din care oraşul nostru nu va lipsi, să vedem în ce condiţii şi cine ar putea fi reprezentantul Ploeştiului în noua divizie A? Începem cu Prahova, fiindcă galbenilor vroiam de mult să le dedicăm un reportaj şi aşteptam momentul când ar fi ajuns campioni. Nu ne-au oferit însă această posibilitate, fiindcă au pierdut cursa spre regretul nu numai al nostru, ci şi al tuturor sportivilor prahoveni. Prahova, în ciuda faptului că a avut în fruntea ei oameni bine intenţionaţi, cu posibilităţi materiale, tocmai când concursul lor era mai necesar, n›a reuşit să ajungă în fruntea clasamentului, deşi a avut de partea ei toate avantajiile prin care concursul de împrejurări, că la un moment dat a ajuns în cursă pentru primul loc şi Macabi, care a dispus de Unirea Tricolor. De trei ori a avut Prahova „cheia” campionatului în mână şi de atâtea ori nu au reuşit să profite. Vina o au jucătorii şi pe ei îi acuzăm. Îi condamnăm nu pentru acele acuzaţii ce li se aduc, ci pentru indolenţa şi dezinteresul ce au manifestat în jocurile decisive. Nu li s›a cerut decât bună voinţă din partea actualului lor conducător d. avocat Gică Zaharia, care în 6 luni, numai jumătate de an, a cheltuit cu ei 700 mii lei. Citiţi şaptesute mii lei. Şi cu ce-au răspuns jucătorii acestor sacrificii materiale, dar mai ales sportivităţii şi familiarităţii cu care-i trata d. Gică Zaharia? Nu vrem să scriem acuzaţiile ce li se aduc, dar constatăm că poate ceva adevăr există. Şi în loc de un reportaj cu elogii un necrolog, ne-au oferit galbenii la sfârşit de campionat, când la un moment dat erau campioni. Care va fi soarta grupării în viitor? Un răspuns, pe care nici nu vrem să-l dăm, deşi poate îl cunoaştem. Dar nici nu poate dispare această veche grupare românească, care în istoricul sportului îşi are capitolul ei. Acum mai mult ca oricând, se pune problema unei fuziuni, care ar fi mai echitabilă decât desfiinţarea Prahovei. Domnul avocat Gică Zaharia are, pe bună dreptate, toate motivele să se arate nemulţumit şi supărat. A cheltuit atâţia bani, fără măcar să aibe satisfacţia că a pierdut în condiţiuni normale. Dar pentrucă a fost prea slab, i s›a răsplătit bunovoinţa cu ingratitudine. Recunoaştem că un nou campionat necesită fonduri imense, dar nici gruparea nu poate fi lăsată la voia întâmplării. Să se găsească o soluţie, spre a fi scoasă din impas aceia care a fost „Pericolul galben”.

Tricolorul a retrogradat „graţie” neşansei

În ce priveşte pe Tricolorul C.F.P.V. acesta a pierdut pentrucă a fost urmărit de neşansă. Este un destin puţin favorabil pentru grupările ploeştene. Ori de câte ori ajung în prima divizie, destinul acesta neîndurător le urmăreşte şi după un an le reîntoarce în divizia secundă. Se cunoaşte lupta pe care a dat-o Tricolorul în divizia B, în urmă cu 2 ani, spre a cuceri campionatul. A reluat lupta în primăvară, găsindu-se la locul 2, după Constanţa, care avea un avans de 5 puncte. Nu numai că a recuperat acest avans, dar a câştigat toate jocurile – 11 la număr – la scoruri categorice, reuşind să ajungă în fruntea clasamentului. Intrând în jocurile de baraj, după ce termină cu Unirea tricolor la Brăila – aceste jocuri disputându-se în deplasare – la egalitate 1-1 şi cu CAO la Braşov, la acelaş scor, se anulează formula aceasta şi ploeştenii sunt supuşi unei noui încercări. Un alt baraj în care luptă Dacia Unirea şi Universitatea Cluj. Tricolorul reuşeşte să elimine şi pe una şi pe cealaltă, după dispute grele, fiecare joc comportând un tur şi un retur, calificându-se pentru prima divizie. După ce face câteva achiziţii de valoare, porneşte la luptă, anunţându-se un adversar redutabil. Dar urmărit de ghinion Tricolorul este privat de la un joc la altul, de aportul celor mai buni jucători. A avut însă o comportare frumoasă, reuşind la un moment dat să joace un rol frumos în lupta cu grupările fruntaşe. Tricolorul Ploeşti a fost prima grupare românească care a adus un jucător străin în ţară şi a oferit echipei naţionale doi jucători, dintre cari unul în matchul cu Italia – Lupaş – a fost obiectul de apreciere al întregei prese româneşti. Prin urmare, şi-a câştigat la mare luptă locul în divizia A şi a avut o comportare demnă în prima ligă. Nu merită oare o primă de încurajare, care să conste în menţinerea lui între echipele fruntaşe ale ţării, mai ales că pe lângă posibilităţi materiale, are în spate concursul şi simpatia miilor de sportivi? Nu cunoaştem intenţia conducătorilor, în cazul când gruparea nu va fi menţinută în divizia A şi toate cele publicate de unii confraţi sunt numai versiuni. Dealtfel nici un jucător nu şi-a înaintat demisia până astăzi, gruparea prelungindu-le contractele tuturora şi în special lui Lupaş şi Covaci II, cari sunt vizaţi de mai multe grupări.

Se crede că Tricolorul CFPV nu va retrograda

Cum credinţa generală este că Tricolorul va fi menţinut, este explicabil şi optimismul conducătorilor albaştrii. În plus, se vor face noui achiziţii de valoare, spre a fi înlocuiţi acei cari n’au dat satisfacţie. În cazul când prin absurd, nu se schimbă formula actuală, desigur că Tricolorul – este credinţa noastră – va continua activitatea în B, dar va drumul multor jucători din propria pepinieră, fiindcă are numeroşi jucători în această divizie şi sunt excelenţi. Tricolorul a primit numeroase oferte pentru Lupaş, Dobra, Covaci II, Schrameck şi Mosco. Dacă pe Lupaş nu-l cedează Venusului, este singura grupare preferată dintre celelalte ofertante, printre cari şi una franceză, recent promovată în prima ligă, acesta va fi reţinut, având serviciu în birourile CFPV-ului, chiar dacă el vrea să plece. Tricolorul va profita în acest caz de dreptul de retenţie. La fel se prezintă cazul cu Covaci II, Mosco şi Schrameck. Bartunek pleacă în curând la Praga, Pop şi Bocşa sunt liberi, la fel şi Cociş. Un fapt îmbucurător este concursul pe care-l aşteaptă Tricolorul dela domnul primar dr. Mircea Botez, promis dealtfel de părintele municipiului şi al cărui răspuns definitiv, va fi dat în cursul acestei săptămâni. Tricolorul a dat concediu tuturor jucătorilor, pentru o lună, majoritatea din ei plecând acasă. În divizia B, lupta pentru existenţă este grea, mai ales că publicul nu vine la aceste jocuri, preferând mai bine să plece la Bucureşti spre a viziona un match de calitate din prima divizie. Pentru cazul când Prahova ca şi Tricolorul rămân în B, acestea vor mai avea o colegă, pe Ferroemail, recent promovată prin cucerirea campionatului ligii de sud. Ar urma să avem trei reprezentanţi în divizia secundă. Lupta între aceste echipe locale nu ar atrage şi nici restul de adversari din seria sudică şi atunci sigur ne vom întoarce cu zece ani în urmă. Deaceia Tricolorul, F.C. Ploeşti sau altă formulă oricare, va trebui să fie menţinută în divizia A. Interesul sportului local şi a soccerului românesc în special o cere. Aşa că opinia sportivă ploeşteană, să fie liniştită, că i se va face dreptate. Domnul general Gabriel Marinescu prea s’a identificat cu interesele şi destinele sportului românesc, pentruca să nu facă actul de mare dreptate pe care Ploeştiul şi miile de sportivi îl aşteaptă dela d-sa. (Luca I. Karmin – Gazeta Sporturilor, 16 iunie 1939).