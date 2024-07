În ultimii ani, sute de prahoveni au cerut despãgubiri ca urmare a pagubelor produse de speciile de carnivore protejate

N. Dumitrescu

Plecând de la tragicul eveniment din data de 9 iunie a.c., când o tânără de 19 ani, care se afla pe unul dintre traseele turistice din Munții Bucegi, și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un urs, animalul agresiv fiind, până la urmă, împușcat, trebuie precizat că, în ultimii ani, speciile de carnivore protejate, în mod special urșii, au produs în Prahova nenumărate pagube. Confirmarea a venit de la conducerea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Prahova, de la care am aflat că, din 2020 încoace, nu a fost an în care să nu fie înregistrate zeci, chiar sute de cereri anual, de acordare de despăgubiri pentru distrugerile făcute de animalele sălbatice pe proprietățile lor. ”Referitor la situația privind pagubele înregistrate la nivelul instituției noastre în perioada 2020 – 2024, au fost întocmite dosare de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de carnivore protejate astfel: în anul 2020 – 11 solicitări de despăgubire, anul 2021 – 68 de solicitări, anul 2022 – 126 de solicitări, anul 2023 – 213 solicitări”, se arată în răspunsul primit de la APM Prahova, în care se mai precizează că, în primele cinci luni ale acestui an au fost înregistrate 26 de solicitări de acordare de despăgubiri, ca urmare a pagubelor făcute de animalele sălbatice carnivore protejate prin lege. Din răspunsul primit de la instituția menționată mai reiese că, în anul 2023, valoarea totală a despăgubirilor acordate, prin decizii ale APM Prahova, a fost de 384.700 de lei, cea mai mare valoare a unei singure despăgubiri fiind de 12.100 de lei, pentru anul 2024, până la sfârșitul lunii mai a.c., fiind acordate despăgubiri în valoare totală de 60.757 de lei. Trebuie menționat faptul că până la primirea de despăgubiri, în conformitate cu legea, persoanele în cauză trebuie să urmeze anumiți pași. Concret, întrebată ce trebuie să facă o persoană în situația în care înregistrează pagube pe proprietatea sa din cauza speciilor carnivore protejate, conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, respectiv directorul executiv al acesteia, Florin Diaconu, ne-a răspuns: ”În cazul în care se constată apariția urșilor sau a lupilor într-o zonă locuită, care pun în pericol siguranța persoanelor, a animalelor sau a bunurilor din gospodărie, recomandăm ca locuitorii să sesizeze imediat primăria, care are obligația să anunțe gestionarul fondului de vânătoare, în vederea executării acțiunilor de alungare a animalelor. În caz de urgență, trebuie să se apeleze numărul unic 112, caz în care se va produce intervenția personalului unității de jandarmi din zonă și se va constitui o echipă de intervenție, conducătorul acestei echipe fiind primarul sau viceprimarul localității. În cursul acestor acțiuni, se poate decide inclusiv capturarea și relocarea animalelor. În cazul în care s-a produs o pagubă, trebuie menționat că HG nr.3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic permite acordarea de despăgubiri pentru animale domestice, culturi agricole și silvice afectate, răniri sau decese ale persoanelor ca urmare a atacurilor de animale, avarierea autovehiculelor în accidente de circulație ce implică faună sălbatică, dar nu și pentru pagubele materiale din gospodării. Persoana păgubită trebuie să se adreseze primăriei pe raza căreia s-a produs evenimentul, în termen de maximum 48 de ore, printr-o cerere scrisă, care va fi înregistrată și va sta la baza convocării comisiei prevăzute de HG nr. 3/2023. Primăria are sarcina să ia legătura cu medicul veterinar zonal, în vederea completării unei fișe în cazul animalelor domestice, să elibereze o adeverință a registrului agricol, din care să reiasă că animalele și culturile agricole sunt luate în evidență, să transmită adresele de convocare a comisiei de constatare a pagubelor. Persoana păgubită are obligația să asiste comisia pe parcursul constatărilor, să pună la dispoziție copii după documentele solicitate, să asigure furnizarea de materiale foto cu privire la locul producerii evenimentului”.

De adăugat faptul că, la începutul lunii iunie a.c., cei de la APM Prahova au făcut publice și datele referitoare la numărul carnivorelor mari protejate prin lege. ”Am spus de nenumarate ori cât de special este județul nostru, din punct de vedere al faunei care populează aceste meleaguri. Iată că am încheiat o nouă evaluare a carnivorelor mari protejate, iar cifrele finale arată așa: 538 de urși, 146 de lupi, 53 de râși și 191 de pisici sălbatice”, anunțau, pe data de 5 iunie ac., reprezentanții instituției.

