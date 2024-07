Exerciţiile aerobice nu contribuie doar la o stare fizică bună ci, în plus, ameliorează atrofia muşchilor scheletici îmbătrâniţi, conform unui studiu efectuat recent în China, a transmis Agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

În cadrul studiului ale cărui concluzii au fost publicate recent în Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, o echipă de cercetători chinezi a constatat că exerciţiile aerobice inversează în mod eficient declinul capacităţii de rezistenţă şi atenuează atrofia musculară. Cercetarea a fost efectuată pe şoareci cu o vârstă înaintată.

Îmbătrânirea are un impact negativ asupra refacerii ţesuturilor, în special la nivelul muşchilor scheletici, caz în care capacitatea de regenerare a celulelor stem musculare (MuSC) scade odată cu vârsta.

Cu toate că se ştie că exerciţiile aerobice atenuează atrofia musculară scheletică, impactul specific al acestora asupra capacităţii de regenerare şi reparare a MuSCs a rămas neclar.

Echipa de cercetători de la South China Normal University a expus şoarecii la sesiuni de antrenament continuu de intensitate moderată (MICT), fie de la nouă luni la 25 de luni, fie de la 20 de luni la 25 de luni, evaluând ulterior efectele exerciţiilor aerobice asupra funcţiei MuSCs şi a regenerării musculare.

Potrivit cercetării, rezultatele au indicat că MICT, iniţiat atât la nouă luni, cât şi la 20 de luni, a condus la o creştere a duratei şi distanţei parcurse în alergare. În plus, MICT a condus la creşterea greutăţii muşchiului scheletic şi la îmbunătăţirea suprafeţei acestuia în secţiune transversală.

Exerciţiile aerobice au demonstrat capacitatea de reducere a efectelor nocive ale îmbătrânirii asupra MuSCs şi a riscului de fibroză musculară scheletică şi, prin urmare, ar putea fi util ca acestea să fie promovate în rândul persoanelor vârstnice, potrivit autorilor studiului.