Cele mai mici note, printre care nota 1 la Matematică, obţinute de un elev din Albeşti-Paleologu

N. Dumitrescu

Absolvenții de clasa a VIII-a au scăpat de emoția aflării rezultatelor la examenele de la Evaluarea Națională 2024, Ministerul Educației făcându-le publice, ieri, la prânz. Pentru al cincilea an la rând, notele elevilor au fost anonimizate, iar pentru a-și putea vedea rezultatele pe care le-a obținut la cele două examene, fiecare absolvent de clasa a VIII-a a trebuit să introducă în platforma evaluare.edu.ro codul primit de la școală. Conform rezultatelor anunțate, în topul județelor cu medii peste 5, înainte de contestații, Prahova s-a clasat pe locul patru (80,2%), după București (88,3%), Cluj (85,9%) și Brăila (80,3%), ceea ce înseamnă că județul nostru și-a menținut aceeași poziție de anul trecut, deși procentul înregistrat în 2023 a fost ceva mai mare, respectiv de 82,34%. În ceea ce privește rezultatele, doar un singur absolvent, de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești, a luat nota 10 la ambele probe, având în vedere că, anul trecut, 12 elevi prahoveni au obținut media maximă! Pe de altă parte, trecând în revistă rezultatele anunțate, în județ au fost înregistrate 43 de note de 10 la ambele probe, din care 10 au fost obținute la prima probă, cea de Limba și literatura română, cu mențiunea că la Evaluarea Națională 2023, în Prahova au fost obținute în total 155 de note maxime la cele două probe, din care 50 la Română. De adăugat faptul că, potrivit rezultatelor anunțate ieri, cele mai mari medii de la Evaluarea Națională din acest an s-au înregistrat de către absolvenți care au învățat în colegiile din județ, următoarea medie, după cea de 10, fiind 9, 95, obținută de un elev de la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” Câmpina, urmată de patru medii de 9, 92, obținute de doi absolvenți de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, unul de la Caragiale, și un altul de la Pedagogic. Ca în fiecare an, însă, și acum au fost înregistrate note foarte mici, sub media patru regăsindu-se aproape 500 de elevi. Ba, s-au înregistrat și medii mai mici de 2, cele mai slabe rezultate din Prahova fiind următoarele: 1.90; 1.87; 1,82; 1.72; 1.70; 1.60; 1.55 (nota 2,10 la Limba și literatura română și nota 1 la Matematică), această ultimă medie fiind obținută de un elev de la Școala Gimnazială ”Învățător Radu Ion” din satul Vadu Părului, comuna Albești-Paleologu. La examenele din acest an s-au prezentat 5.705 absolvenți de clasa a VIII-a din județ, în condițiile în care în dreptul altor aproape 200 de elevi figurează trecut ”Absent”. Cei mai mulți absolvenți de clasa a VIII-a care au susținut examenele s-au înregistrat la Colegiul Național Pedagogic Ploiești (181 de elevi) și Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” Ploiești (120 de elevi), iar cei mai puțini la Școala Gimnazială din Jugureni – trei copii, la Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina și la Școala Gimnazială din Talea – câte patru elevi. Elevii nemulțumiți de rezultate au putut depune contestații la centrele de examen sau în format electronic ieri , între orele 16.00 – 19.00, procedura fiind similară, dar pot depune și astăzi, în intervalul orar 08:00 – ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa pe 9 iulie 2024. După acestea, urmează înscrierea pentru admiterea la liceu, pe 11 iulie, urmând ca repartizarea computerizată să aibă loc pe 24 iulie 2024. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din acest an.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat că la Evaluarea Naţională, la nivel național, 77,6% dintre candidaţi au luat note peste 5 la proba de Limba română şi 68,7% au luat note peste 5 la Matematică. „La Limba română, 77,6% dintre candidaţii prezenţi au obţinut note peste 5, faţă de 73,98% la simulare, procentul fiind aşadar în creştere. La Matematică, 68,7% dintre candidaţii prezenţi au obţinut note peste 5, faţă de 42,37% la simulare. Avem, aşadar, tot creştere, de peste 26%. În ceea ce priveşte notele de 10 la Limba română, 407 candidaţi au obţinut nota 10, la Matematică 1.060 de candidaţi au obţinut nota 10, iar candidaţi care au obţinut nota 10 atât la Limba română, cât şi la Matematică avem 65 la nivelul întregii ţări. Între copiii care au obţinut medii între 5 şi 10, cel mai mare procent se situează în intervalul de medii 7,80 şi 8,99, puţin peste 33% dintre copii s-au situat în acest interval de medii”, a spus Ligia Deca. Aceasta a mai adăugat că, anul acesta, pentru prima dată, la Evaluarea Naţională lucrările au fost corectate în întregime folosindu-se platforma de evaluare digitalizată.