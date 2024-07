N. Dumitrescu

Previziunile meteorologilor potrivit cărora, la acest sfârșit de săptămână ,în mai multe județe din țară- inclusiv Prahova- va fi extrem de cald, din păcate se adeveresc. După trei zile succesive de Cod portocaliu de caniculă, respectiv zilele de 10 -12 iulie a.c., sâmbătă și duminică va fi și mai cald, cei de la Agenția Națională de Meteorologie anunțând că în zilele respective va fi Cod roșu de caniculă, primul din această vară pentru Prahova. Așa cum au precizat meteorologii, în perioada 13-14 iulie, fenomenele vizate, specifice codului menționat, vor fi: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. ”În Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 41 de grade, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale”, au anunțat, joi, cei de la ANM, care au menționat că valul de căldură va persista în toată țara și în zilele următoare.

Așa cum v-am anunțat și în ediția de ieri a ziarului nostru, Primăria Ploiești a luat deja o serie de măsuri pentru protejarea ploieștenilor față de efectele temperaturilor ridicate din această perioadă, la Helele Centrale, dar și în piețe fiind montate dozatoare cu apă potabilă, fiind amenajate inclusiv puncte de prim-ajutor medical. Totodată, în actualul context meteorologic, municipalitatea a făcut și o serie de recomandări cu caracter general pentru reducerea, pe cât posibil, a disconfortului cauzat de caniculă. Iată care sunt aceste recomandări: Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită și directă la soare, în intervalul orar 11 – 18; Evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, construcți etc.) ; Stați la umbră! Amintiți-vă că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10-15 ˚C mai mari! *Petreceți 2-3 ore din timpul zilei într-un loc răcoros! *Păstrați legătura cu vecini, rude, cunoștințe care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate!* Păstrați-vă locuința răcoroasă! *Păstrați ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință̆ și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui.* Deschideți ferestrele după lăsarea întunericului (când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară) pentru a vă răcori casa. * Opriți funcționarea a cât mai multor aparate electrocasnice din locuință, dacă nu aveți nevoie de acestea.* Utilizați ventilatoare electrice numai când temperaturile sunt sub 40 ˚C. La temperaturi peste 40˚C ventilatoarele vor încălzi corpul. * Dacă utilizați aer condiționat, setați termostatul la 27˚C și porniți un ventilator electric – acest lucru va face ca în cameră aerul să se simtă mai rece cu 4˚C. Astfel, se poate face economie până la 70% din factura de energie electrică pentru răcire. Amintiți-vă că poate fi mai răcoare în aer liber, la umbră! * Evitați supra-încălzirea corpului și deshidratarea! Folosiți îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, purtați pălării de soare și ochelari de protecție solară atunci când faceți deplasări în exterior! * Scădeți-vă temperatura corpului prin efectuarea de dușuri sau îmbăiere cu apă răcoritoare! Udați-vă pielea folosind o cârpă umedă, spray sau îmbrăcăminte udă ușoară! * Beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară̆ senzația de sete pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi)! * Evitați expunerea directă la soare în orele de vârf, căutați umbră sau rămâneți în casă. Umbra poate reduce căldura cu mai mult de 10°C!*Protejați sugarii și copiii! Nu acoperiți niciodată un cărucior pentru bebeluși cu țesătură uscată – acest lucru îl face mai fierbinte în interiorul căruciorului! În schimb, utilizați o cârpă umedă, subțire și reudați, după cum este necesar, pentru a scădea temperatura. Combinați cu un ventilator portabil pentru o răcire și mai mare. * Evitați consumul de alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acestea favorizează̆ deshidratarea și diminuează̆ capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii! * Evitați alimentele fierbinți și pe cele greu digerabile! Creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben și roșu, prunele!