Ediția 2024 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori, cea de-a cincea, adună un total de 124 cluburi participante în competițiile de juniori FRF, cu 9 mai multe față de anul precedent!

Podiumul este alcătuit de Farul Constanța, AFK Csikszereda și Universitatea Cluj.

NR.CRT NUME ECHIPĂ TOTAL

1 FCV Farul Constanța SA 92.53

2 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 87.66

3 AS FC Universitatea Cluj 86.48

4 SC FC FCSB SA 85.66

5 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 85.14

6 ACS Sport Team 84.67

7 ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 82.73

8 U Craiova 1948 Club Sportiv SA 82.59

9 CSA Steaua 82.49

10 FC CFR 1907 Cluj SA 82.27

11 FC Rapid 1923 SA 81.83

12 FC Voluntari SA 81.63

13 AFC UTA Arad 81.51

14 ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov 81.47

15 ACSM Politehnica Iași 80.53

16 ACS FC Bacău 80.3

17 SSU Politehnica Timișoara SA 79.42

18 SC FC Ripensia Timișoara 78.95

19 ACS Campionii FC Argeș 78.36

20 AFC Botoșani 78.02

21 ACS Petrolul 52 77.75

22 CS Concordia Chiajna 77.38

23 LPS ”Iolanda Balaș Soter” Buzău 76.63

24 FCU Craiova 1948 Fotbal Club SA 75.9

25 SC Dinamo 1948 SA 75.68

26 AFC Hermanstadt 75.17

27 AFC Progresul 1944 Spartac 72.99

28 LPS Bihorul Oradea 71.51

29 ASFC Interstar Sibiu 71.42

30 ACS Daco-Getica București 69.59

31 AFC Chindia Târgoviște 69.1

32 ACS Juniorul 2014 68.51

33 LPS Banatul Timișoara 68.34

34 CS Dinamo București 66.02

35 ACS Suporter Club Oțelul Galați 65.7

36 AS FC Buzău 64.47

37 CS Mioveni 63.72

38 ACSM Ceahlăul Piatra Neamț 60.83

39 ACS Petrosport Ploiești 60.43

40 ACS Alma Sibiu 60.33

41 AFC Unirea 04 Slobozia 60.02

42 CSJ Știința U Craiova 57.19

43 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 56.35

44 CSȘ Craiova 52.94

45 CSC Ghiroda și Gearmata Vii 52.91

46 LPS Suceava 52.83

47 CS Academia Partium 52.42

48 CSȘ Târgoviște 52.31

49 CS Corvinul 1921 Hunedoara 49.98

50 CS Sporting Cluj-Napoca 49.95

51 ACS Târgu Mureș 1898 Marosvasarhelyi SE 1898 49.06

52 CSM Ploiești 47.85

53 CS Tunari 47.8

54 ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș 46.41

55 CSC 1599 Șelimbăr 45.92

56 ACS Centrul German de Fotbal 45.31

57 CS Minaur Baia Mare 45.2

58 LPS Piatra Neamț 45.13

59 ACP 3 Kids Sport 44.07

60 ACS Mediaș 2022 43.78

61 LPS Florin Fleșeriu Sebeș 43.46

62 FC SFR 43.36

63 LPS Iași 42.83

64 CSȘ CN Dinicu Golescu Câmpulung 42.62

65 AFC Dunărea 2005 Călărași 42.27

66 ACS MX Pro Academy 42.19

67 LPS Satu Mare 41.94

68 CSM Slatina 41.37

69 LPS Vaslui 41.29

70 FC Metaloglobus București SA 40.95

71 SCM Râmnicu Vâlcea 40.11

72 LPS Szasz Adalbert Târgu Mureș 39.83

73 CSM Alexandria 39.68

74 LT Lucian Blaga Reghin 38.72

75 CS Academia Fotbal Gică Popescu 38.46

76 CSM Reșița 38.32

77 CS Giroc-Chișoda 38.2

78 CSC Dumbrăvița 38.15

79 AFCS Viitorul Curița 36.58

80 ACS Aerostar Bacău 36.49

81 LPS Viitorul Pitești 36.03

82 ACS Fotbalistic Oradea 35.1

83 AFC 1919 Dacia Unirea Brăila 35.09

84 FC Player 34.37

85 ACS Kinder Constanța – CS CC 34.27

86 ACS Juniorul Suceava 33.29

87 CSM Târgu Jiu 33.19

88 ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin 32.87

89 SCM Zalău 32.34

90 LPS Cluj-Napoca 31.89

91 ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați 31.75

92 LPS Galați 31.64

93 ACS Unirea Bascov 31.21

94 CSȘ Lugoj 31

95 CSȘ Caransebeș 30.63

96 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 30.51

97 LPS Târgu Jiu 30.29

98 CSȘ Gloria Arad 29.96

99 LPS Slatina 29.59

100 CSȘ Slatina 29.52

101 CSM Unirea Alba Iulia 28.85

102 CSȘ Drobeta Turnu Severin 28.34

103 LPS Roman 28.24

104 CSM Focșani 2007 28

105 FC Unirea Dej 27.44

106 Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon 26.66

107 CS Lotus Băile Felix 26.62

108 ACS Gloria Tăuții Măgherăuș 25.72

109 LPS Focșani 25.38

110 Grupul Școlar Agricol Nucet 25.01

111 AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea 24.86

112 CS FC Dinamo 24.81

113 CSȘ Odorheiu Secuiesc 24.47

114 ACS Transilvania Bistrița 24.4

115 CS CFR Constanța 24.2

116 CSȘ Brașovia 22.62

117 CSM Pașcani 21.7

118 CS CN Gib Mihăiescu Drăgășani 21.44

119 CSȘ NR 2 Baia Mare 21.15

120 ACS NFC Arena Academy 20.72

121 CSM Râmnicu Sărat 20.53

122 LPS Bistrița 20.34

123 CSM Bacău 20.08

124 LPS Bacău 16.99

Clasificarea Academiilor, impact în obținerea ­Licenței de Liga 1

Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obținerea licenței de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiții:

Dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenței.

În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiți în mod egal cluburilor din Liga de Tineret și Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate.

Noi condiții de participare în competițiile de juniori

Pentru sezonul competițional 2023/2024, procedura privind clasificarea academiilor pentru copii și juniori din România se va efectua în mod obligatoriu pentru cluburile din celelalte categorii competiționale care doresc participarea în competițiile de juniori Liga de Tineret / Under 19 și Under 17 organizate de FRF în sezonul 2023/2024.

Pentru a avea dreptul de participare în aceste competiții, cluburile trebuie să acumuleze un punctaj de minimum 20 de puncte, urmare a procesului de Clasificare a Academiilor.

Cum se punctează academiile

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii.

Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte. În același timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul final ținând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât și a domeniului general în scorul total.

Iată cele 7 domenii și ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obține maximum 100 de puncte:

STRATEGIE ȘI FILOZOFIE 10,5 %

ECHIPE ȘI JUCĂTORI 12,7%

STAFF TEHNIC 19,5%

STAFF SUPORT 7,1%

ANTRENAMENTE ȘI MECIURI 9,2%

INFRASTRUCTURĂ ȘI FACILITĂȚI 20,5%

REZULTATE 20,5%

Despre clasificarea academiilor

Pentru Federația Română de Fotbal, dezvoltarea fotbalului la nivel de copii și juniori prin îmbunătățirea activității academiilor și creșterea standardului competițiilor reprezintă un obiectiv strategic. Investirea în centre de copii și juniori oferă oportunitatea ideală pentru descoperirea tinerelor talente care, integrate în sistemul competițional adecvat, contribuie direct la dezvoltarea fenomenului fotbalistic și oferă rezultatele sportive ale echipelor naționale pe care le doresc toți românii.

Clasificarea introdusă în fotbalul juvenil românesc se bazează pe criterii clare- evaluate pe o scară de la 1 la 4- și va duce atât la dezvoltarea pepinierelor fotbalistice, conferindu-le acestora reputația necesară pentru noi surse de finanțare, cât și la lărgirea bazinului de selecție în cadrul comunităților, fixând premisele performanței pe termen lung.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Creșterea permanentă a nivelului fotbalistic din România prin dezvoltarea asistenței în formare și competiție pentru cei mai tineri jucători;

• Asigurarea standardelor de calitate la nivel de management și sportiv pentru cluburi astfel încât părinții să poată opta pentru cel mai bun cadru adaptat talentului copiilor;

*Îmbunătățirea continuă a infrastructurii fotbalistice la nivelul cluburilor pentru a furniza jucătorilor și spectatorilor facilități de nivel înalt;

*Consolidarea integrității și creșterea nivelului calitativ al competițiilor de copii și juniori organizate de FRF;

*Fixarea unui reper la nivel de personal tehnic și administrativ, infrastructură, facilități sportive, rezultate și educație pentru academiile din România.