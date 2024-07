Reduceri de 20% se acordă în perioada 4 – 18 iulie celor care cumpără Interrail Global Pass sau One Country Pass, abonamente pentru călătorii cu trenul în ţările europene, cu valabilitate începând din 1 septembrie, a anunţat joi CFR Călători, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, reducerea se acordă categoriilor de călători Adult, Senior, Tânăr şi Copil, atât la clasa 1, cât şi la clasa a 2-a.

Totodată, reducerea pentru Interrail Global Pass are valabilitate flexi: 4, 5, 7 zile dintr-o lună, 10, 15 zile din două luni, dar şi valabilitate continuă: 15, 22 zile continuu, 1, 2 şi 3 luni continuu.

Pe de altă parte, reducerea pentru One Country Pass se aplică pentru următoarele ţări: Marea Britanie, Spania, Austria, Franţa, Italia, Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg), Irlanda (Republica Irlanda şi Irlanda de Nord), Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Portugalia, România, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Turcia cu valabilitate flexi: 3, 4, 5, 6, 8 zile din 1 lună. De asemenea, reducerea se aplică şi pentru călătorii operate de compania maritimă Attica Group între Italia şi Grecia, precum şi între unele insule din Grecia cu valabilitate flexi: 4, 6 zile din 1 lună.

InterRail este o companie care oferă spre vânzare abonamente de tren pentru rezidenţii din Europa, cu scopul ca aceasta să descopere frumuseţile ei. Compania are sediul central în Olanda, însă dispune de sedii şi în Statele Unite ale Americii, Singapore şi Irlanda. Compania nu dispune de un parc feroviar de trenuri proprii şi nici nu vinde bilete de tren. Aceasta facilitează călătoriile cu trenul, prin realizarea unei cooperări între companii feroviare distincte, din diverse ţări europene. Abonamentele InterRail se adresează cu precădere tinerilor, dar şi adulţilor, compania oferind o gamă variată de pachete în acest sens, potrivită pentru toate tipurile de călători.