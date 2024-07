Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui tratament ”vedetă” pentru bronşita tabagică, produs de Sanofi, acest medicament, Dupixent, fiind recomandat acum pentru şase boli în Uniunea Europeană, a anunţat grupul farmaceutic, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Comisia Europeană este prima autoritate de reglementare din lume” care aprobă Dupixent ca tratament de întreţinere complementar pentru adulţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) necontrolată, a precizat Sanofi într-un comunicat.

Acest anticorp monoclonal este, de asemenea, în curs de evaluare în Statele Unite, Japonia şi China pentru tratamentul acestei boli inflamatorii a bronhiilor care duce la o deteriorare progresivă a funcţiei pulmonare.

„Dupixent este primul medicament nou pentru tratamentul bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC) necontrolate după mai bine de un deceniu şi o nouă opţiune de tratament pentru aproximativ 220.000 de adulţi din UE cu această boală”, a declarat Sanofi.

Această boală ireversibilă este de obicei tratată cu medicamente inhalabile, care dilată căile respiratorii. Acestea pot fi combinate cu corticosteroizi pentru reducerea inflamaţiei. Apariţia crizelor în evoluţia bolii, cunoscute sub numele de exacerbări, are un prognostic prost.

Dupixent reduce aceste atacuri agravante cu cel puţin 30% timp de 52 de săptămâni pentru pacienţii cu aşa-numita inflamaţie de tip 2 şi care sunt deja supuşi unui triplu tratament de fond (inhalatoare cu acţiune scurtă şi lungă, adesea combinate cu corticosteroizi).

O îmbunătăţire a funcţiei lor respiratorii a fost observată până la aproximativ un an (52 de săptămâni), conform a două studii clinice de faza a 3-a.

Asociată în peste 70% din cazuri cu fumatul în ţările cu venituri ridicate, BPOC este a treia cauză de deces la nivel mondial, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Simptomele sale includ tuse cronică, dificultăţi de respiraţie şi producţie excesivă de mucus. În viaţa de zi cu zi, acestea se reflectă în dificultăţi întâmpinate la urcarea scărilor sau la legarea şireturilor.

Dezvoltat în comun de Sanofi şi Regeneron, Dupixent (dupilumab), care reprezintă un sfert din vânzările companiei franceze, este deja indicat pentru alte cinci boli: dermatită atopică, astm, polipoză nazală, prurigo nodular şi esofagită eozinofilică.