Ricardo José Veiga Varzim Miranda sau, mai pe scurt, Ricardinho este noul jucător al Petrolului, fundașul dreapta portughez semnând cu clubul ploieștean un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

În vârstă de 30 de ani, Ricardinho are, deja, o experiență bogată în fotbalul românesc, în condițiile in care a evoluat, din 2018, pentru FC Voluntari, adunând, astfel, 179 de prezențe și 12 goluri marcate în Superliga! În plus, la capătul sezonului 2021-2022, Ricardinho a fost nominalizat de către Liga Profesionistă de Fotbal în primul “11” al campionatului!

Anterior sosirii in România, fotbalistul lusitan a jucat în țara natală, pentru Gil Vicente și Vilaverdense, având și șase apariții în prima ligă portugheză.

După Mateiu și Tudorie, Ricardinho este a treia achiziție importantă a verii la Petrolul.