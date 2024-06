V. Stoica

Acordurile excepționale ale viorii Stradivarius vor răsuna, la mijlocul lunii iulie, la Cabana Caraiman, locație înscrisă în cadrul Turneului Internațional Stradivarius 2024, în care violonistul Alexandru Tomescu oferă gratuit un nou spectacol extraordinar.

Renumitul violonist va interpreta la vioara Stradivarius lucrări de J. S. Bach, care iniţial au fost compuse pentru violoncel. De altfel, potrivit organizatorilor turneului, acesta este al 17-lea an în care violonistul Alexandru Tomescu pleacă împreună cu vioara Stradivarius ”într-o călătorie prin 18 locuri din România, urban şi rural, pentru a oferi un nou regal muzical: anul acesta este dedicat celor şase suite transcripţie pentru vioară solo, de Johann Sebastian Bach, prezentate într-un spectacol de light design, special conceput de regizorul Sergiu Ardelean, pentru a scoate la iveală cât de puternică şi magnifică este fiecare lucrare”.

Turneul începe astăzi, la Constanța, și va continua până pe 16 iulie, prin diferite locații din țară, ultimele concerte urmând să aibă loc în Capitală.

Însă, pe 13 iulie, începând cu ora 11.00, este programat spectacolul din mijlocul naturii, lângă unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Bucegi – Cabana Caraiman, care, de altfel, a fost achiziționată și redeschisă anul trecut chiar de către reputatul violonist Alexandru Tomescu.

Potrivit turneulstradivarius.ro, ”denumirea originală a viorii este “Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1702” şi de la apariţia sa a fost în custodia lui A. W. Lukens (New York), W.E. Hill & Sons, Charles F. Edler (Frankfurt), Hamma & Co. (Stuttgart), Henry Werro (Berna) şi bineînţeles, a marelui violinist român Ion Voicu. Când a intrat în posesia viorii, Alexandru TOMESCU a promis că, în cei cinci ani cât va cânta pe Stradivarius, sunetul acesteia va fi auzit de toţi românii. El a demarat ulterior proiectul “Stradivarius ElderVoicu: 2008 – 2012”, constând în mai multe turnee în ţară în colaborare cu alţi muzicieni. În 2023, Alexandru TOMESCU a câştigat dreptul de a cânta la Vioara Stradivarius Elder-Voicu până în 2029”.