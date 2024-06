Conducerea Unirii Ungheni l-a numit în funcție pe ploieșteanul Eusebiu Tudor, acesta devenind noul „principal” al nou-promovatei în Liga 2, după plecarea lui Florentin Petre.

„Nu sunt un antrenor pretențios, chiar dacă poate părea. Am discutat cu oameni din club și am sesizat dorință și seriozitate. Lucrurile sunt într-o continuă dezvoltare aici, deși sunt puține date despre Unirea Ungheni.

E un teren de joc foarte bun, un teren sintetic foarte bun pentru antrenamente, mai e un teren în construcție, echipa are autocar. Cei de aici sunt într-o continuă dezvoltare și cred că totul va fi bine.

Sunt cinci săptămâni de pregătire, pentru că noi vom începe pregătirile pe 24 iunie. Echipa a jucat meciuri de baraj și jucătorii vor avea o vacanță prelungită. Vom sta două săptămâni pe plan local, iar apoi vom face un cantonament de 10 zile în Austria. Ne vom întoarce cu o săptămână înainte de startul Ligii 2.

E o situație în care se află toate echipele care au promovat din Liga 3, dar sunt cinci săptămâni în care ne vom pregăti”, a spus Eusebiu Tudor la Metropola TV.

Fostul petrolist a antrenat sezonul trecut pe Metaloglobus București.