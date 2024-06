Stocul modern de spaţii industriale şi logistice din România a ajuns la 7,1 milioane de metri pătraţi anul trecut, ceea ce reprezintă a treia cea mai mare piaţă I&L dintre 13 cele mai mari economii din zona Europei Centrale şi de Est, potrivit Agerpres.

Totodată, dezvoltatorii au în construcţie încă peste 500.000 de metri pătraţi de spaţii moderne, potrivit raportului “ExCEEding Borders | Navigating the Industrial Landscape and Workforce in CEE-13” publicat de compania de consultanţă imobiliară Colliers.

Pe lângă îmbunătăţirile aduse infrastructurii şi oferta încă insuficientă în comparaţie cu creşterea rapidă a economiei, consultanţii Colliers atribuie creşterea puternică a pieţei ­rolului României ca hub regional de distribuţie pentru companiile care vizează Europa de Sud-Est. Deşi activităţile logistice rămân dominante, sectorul manufacturier înregistrează, de asemenea, o creştere în ceea ce priveşte închirierea.

De altfel, regiunea ECE-6 (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia) este lider în implementarea standardelor ESG, cu aproape 90% din spaţiile industriale şi logistice moderne dispunând de certificări de mediu de înaltă calitate.

În regiunea ECE-6, volumul mediu anual de investiţii depăşeşte 10 miliarde de euro, conform ultimelor date disponibile, iar investiţiile în sectorul industrial şi logistic reprezintă aproximativ 27%, adică 14 miliarde de euro, în ultimii cinci ani. În 2023, volumul investiţiilor în I&L a fost de aproximativ 1,5 miliarde de euro, semnificativ sub media pe cinci ani. Acest declin se datorează în principal marilor dezvoltatori, cum ar fi CTP, GLP, Prologis şi Segro, care deţin proprietăţi pe termen lung, limitând astfel volumul disponibil, chiar dacă unii dezvoltatori se implică în tranzacţionarea activelor, arată raportul. Prin urmare, în România şi în mare parte din regiunea ECE, volumul investiţiilor în I&L nu reflectă cu exactitate cererea reală.