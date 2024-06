Returul barajului de promovare în Liga 3 sezonul 2024/2025 a fost programat pe 23 iunie, cu începere de la ora 17:30, județul Prahova reușind, din nou, să ducă o echipă în eșalonul superior, CSO Băicoi reușind promovarea, după victoria cu 2-1 obținută în fața campioanei județului Giurgiu.

Singurul duel care a avut nevoie de mai mult de 90 de minute a fost cel dintre campioanele Bucureştiului şi Ilfovului, încheiat în tur la egalitate, scor 2-2. La finalul timpului regulamentar de joc, ACS FC Dinamo şi CSL Ştefăneştii de Jos s-au aflat din nou la egalitate, scor 3-3, dar bucureştenii au mai punctat încă o dată în cadrul reprizelor de prelungiri şi au obţinut promovarea.

Învingătoare în tur, Ceahlăul 2 şi CSM Feteşti au fost singurele echipe care au pierdut returul, dar au obţinut promovarea la golaveraj. În schimb, la adăpostul victoriilor din tur, Vulturul Mintiu Gherlii, CIL Blaj, CS Iernut şi CSM Adjud au făcut pasul în Liga 3 după un egal în retur.

După ce au remizat în tur, CS Gheorgheni, Viitorul Arad, Sparta Rm. Vâlcea şi CSO Băicoi au obţinut promovarea cu o victorie în meciul de duminică, în timp ce restul de 10 nou-promovate au câştigat ambele manşe.

Iată rezultatele înregistrate, echipele marcate cu roşu fiind promovate (după / este trecut rezultatul din tur):

REGIUNEA 1

CS Sportul Oneşti (BC) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2 (NT) 2-1 (1-1) / 0-3

Tudurache (25), Contea (62) / Bordei (3)

ASC Comstar Vaslui (VS) – ACS FC Şoimii Gura Humorului (SV) 2-3 (1-1) / 0-5

Horciu (36), Covăcel (49) / Luchian (25, 87), Kuruc (81 – pen.)

ACS USV Iaşi (IS) – ACS Pro Sport Vârfu Câmpului (BT) 2-0 (0-0) / 2-1

Danciu (62), Turcu (90+3)

REGIUNEA 2

ACS Barcău Nuşfalău (SJ) – ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii (CJ) 4-4 (1-3) / 2-8

Tonko (19), R. Stanciu (57 – pen.), Rzv. Pop (60), Fl. Sabou (66) / Tothăzan (3), M. Szabo (16 – pen., 79), Onicaş (39)

ACS Oaşul 1969 (SM) – CS Silvicultorul Maieru (BT) 6-0 (3-0) / 4-1

Mărieş (8, 26, 88), Buşică (12, 53), Negreanu (62)

CS Academica Recea (MM) – ACS Diosig Bihardiószeg (BH) 0-4 (0-1) / 0-5

Letan (18 – pen.), S. Ban (63), Ctin. Roşu (74), Ad. Popa (90)

REGIUNEA 3

CS AS Prima Brăduț (CV) – CS Iernut (MM) 1-1 (0-0) / 0-4

Cioran (50) / Gliz (60)

CS Gheorgheni-VSK Gyergyó (HR) – ACS Păltiniş Răşinari (SB) 1-0 (0-0) / 1-1

L. Szőcs (90+7)

ACS CIL Blaj (AB) – ACSM Codlea (BV) 1-1 (1-0) / 2-1

Tomuţa (14) / Trif (74 – aut.)

REGIUNEA 4

ACS Minerul Lupeni (HD) – ACS Viitorul Arad (AR) 0-3 (0-1) / 0-0

Vezan (45), Topai (51), Bădăuţă (55)

CS Timişul Şag (TM) – ACS Magica Balta Caransebeş (CS) 7-0 (3-0) / 5-1

Oct. Drăghici (16, 45+2, 53), Ivanovici (41), Petruş (76), Zaluschi (80), Al. Munteanu (83)

CS Vulturii Fărcăşeşti (GJ) – ACS Viitorul Severin (MH) 3-2 (0-1) / 5-1

Gruia (60), Berescu (64), Preoteasa (90) / Ţughin (11), Puţintelu (56)

REGIUNEA 5

ACS Metropolitan Ișalnița (DJ) – ACS Urban Titu (DB) 0-3 (0-1) / 0-3

Vîrtej (27, 55), Moţoi (85)

CSL Nanov (TR) – ACS Speed Academy (AG) 1-2 (1-1) / 0-5

A. Marin (28) / Rob. Grecu (22), Dalu (78)

ATCS Sparta Râmnicu Vâlcea (VL) – ACS Iris Titulescu 4-0 (1-0) / 1-1

Bg. Mihăilă (20), Laur. Cazan (53), R. Petrescu (59), Puşcatu (86)

REGIUNEA 6

CSO Băicoi (PH) – ACS FC Bolintin Malu Spart 2017 (GR) 2-1 (1-0) / 3-3 (foto)

F. Puiu (28), Burghelea (49 – aut.) / And. Neagoe (47 – pen.)

CSM Feteşti (IL) – CS Venus Independenţa (CL) 1-3 (1-1) / 4-0

Ţonea (33) / S. Chirică (13), Bg. Petrescu (50), Rusie (53 – pen.)

ACS FC Dinamo Bucureşti (B) – CSL Ştefăneştii de Jos (IF) 4-3 (2-2, 3-3) / 2-2

Torcaş (9, 10), And. Vlad (90+6), M. Dumitru (110 – pen.) / Al. Zaharia (16), Buduroi (30, 77)

REGIUNEA 7

CS Medgidia (CT) – CS Voinţa Cudalbi 2015 (GL) 4-1 (1-1) / 2-1

D. Petrescu (20 – pen.), Cojocaru (65), Dogaru (68), Iftime (73) / Spânache (31)

ACFS Pescăruşul 1969 Sarichioi (TL) – CS Viitorul Cireşu (BR) 1-2 (0-1) / 0-4

Ad. Paraschiv (52) / I. Şerbănescu (2, 75)

CS Voinţa Lanurile (BZ) –CSM Adjud 1946 (VN) 1-1 (0-0) / 1-2

M. Ivan (53) / Predoiu (85)