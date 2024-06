Sportiva secţiei de handbal a CSM Ploieşti, Delia Roşu, a primit o nouă convocare la lotul naţional de cadete (2008-2009) al României, care se pregăteşte de participarea la „Women’s 16 European Open 2024”, turneu ­programat în perioada 1-5 iulie, la Goteborg.

„Tricolorele” se reunesc miercuri, 19 iunie, la Râmnicu Vâlcea, acolo unde se vor pregăti sub comanda antrenorilor Cristian Gherman şi Elena Moise până în ultima zi a acestei luni, după care se va pleca în Suedia. Women’s 16 European Open 2024 este un turneu ce are la start, în acest an, 20 de echipe, România fiind repartizată în Grupa D, alături de Ungaria, Cehia, Spania şi Cipru.

Delia Roşu este o obişnuită a lotului naţional de cadete al României, ea participând în acest an şi la Jocurile Mediteraneene de la Podgorica (Muntenegru, 26 februarie-3 martie), unde România a ocupat locul al 6-lea. Ea este pregătită la club de Cristi Roşu şi Geta Opincariu şi poate evolua pe orice poziţie la linia de „9 metri”, fiind, totuşi, la bază, conducător de joc.