România atinge încă două ţinte pe drumul către aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din perspectiva alinierii la cele mai bune practici în domeniul siderurgiei şi construcţiilor navale şi a găzduirii, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

“România a primit, la începutul acestei săptămâni, scrisori din partea Comitetului OCDE pentru oţel şi a Comitetului pentru construcţii navale, prin care partea română a fost informată despre finalizarea evaluării ţării noastre în cele două domenii. Prin parcurgerea acestei etape, România atinge încă două ţinte pe drumul către aderarea la una dintre cele mai relevante Organizaţii la nivel internaţional în domeniul politicilor publice. Scrisorile urmează prestaţiei foarte bune a delegaţiei României în cadrul reuniunilor celor două Comitete din primăvara acestui an, la Paris, unde pe agenda discuţiilor s-au aflat rapoartele de evaluare a ţării noastre din perspectiva alinierii la cele mai bune practici în domeniul siderurgiei şi construcţiilor navale şi găzduirii, în toamna anului trecut, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), a misiunii comune de evaluare pe cele două componente”, menţionează sursa citată.

Cele două Comitete specializate au vizat evoluţia pozitivă a României în ceea ce priveşte strategiile de promovare a practicilor şi dezvoltării sustenabile a productivităţii şi competitivităţii în sectorul construcţiilor navale şi al producţiei de oţel, precum şi transparenţa şi implicarea activă în forurile internaţionale din sectorul maritim, cum ar fi Organizaţia Maritimă Internaţională, Organizaţia de Cooperare economică la Marea Neagră şi Comitetul pentru construcţii navale.

În plus, s-a evaluat tranziţia treptată a sectorului siderurgic către adoptarea metodei cuptoarelor cu arc electric (EAF) pentru fabricarea oţelului, în vederea atingerii neutralităţii carbonului. Astfel, politicile existente au potenţialul de a promova în continuare dezvoltarea durabilă a industriei siderurgice, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării competenţelor şi a oportunităţilor de angajare pentru a atenua impactul social al decarbonizării.

Considerat cel mai cel mai important obiectiv strategic naţional după cel al aderării ţării noastre la NATO şi la UE, procesul de aderare la OCDE reprezintă o prioritate inclusiv la nivelul MEAT, care este punct focal naţional pentru cinci comitete/grupuri de lucru ale Organizaţiei: Comitetul pentru oţel, Comitetul pentru construcţii navale, Comitetul pentru comerţ, Comitetul pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat şi Comitetul pentru turism.

Mai mult decât atât, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), care se află sub coordonarea MEAT, se asigură punctul focal pentru Comitetul pentru Politica de Protecţie a Consumatorilor.