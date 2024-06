N. D.

Potrivit unui comunicat, OMV Petrom va investi aproape 750 de milioane de euro la rafinăria Petrobrazi din Prahova, astfel că aceasta va deveni primul producător major de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est. ”OMV Petrom construiește o instalație pentru producția de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO1) și două instalații pentru producția de hidrogen verde, care va fi utilizat în procesul de obținere a biocombustibililor”, se arată în comunicat, în care s-a mai arătat că, începând cu anul 2028, compania poate furniza circa 250 kt/an de combustibili sustenabili. Menționând că în privința instalației de producție SAF/HVO investițiile se ridică la 560 milioane euro, cei de la OMV Petrom au mai precizat:”Instalația va avea o capacitate de producție de 250 kt/an de SAF și HVO, precum și bio-nafta și bio-GPL, produse utilizate în industria chimică. Flexibilitatea instalației permite ajustarea mixului de produse rezultate în funcție de cererea pieței și mixul de materii prime disponibil. Instalația are un consum anual de aproximativ 11 kt de hidrogen, cea mai mare parte urmând a fi asigurata de cele două unități noi de producție hidrogen verde”. Pentru cele două instalații de hidrogen verde, investițiile sunt estimate la aproape 190 milioane de euro, din care o parte reprezintă finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), OMV Petrom și Ministerul Energiei semnând deja contractele de finanțare. Cele două instalații vor avea o capacitate totală de 55 MW, iar cantitatea totală anuală de hidrogen verde care va fi produsă a fost estimată la circa 8 kt, integrarea hidrogenului verde în procesul de obținere a biocombustibililor, precum combustibilul sustenabil pentru aviație și biodiesel, urmând să determine o reducere cu cel puțin 70% a emisiilor de CO2, prin comparație cu combustibilii convenționali. ”Petrobrazi este prima rafinărie din țară certificată pentru producerea de SAF și HVO prin co-procesarea materiilor prime de natură biologică. Pentru a-și asigura accesul la o sursă sigură de materii prime pentru a produce biocombustibili, OMV Petrom a achiziționat o participație de 50% din „Respiră Verde”, lider în colectarea uleiului alimentar uzat în România, care colectează până la 10 kt de ulei comestibil uzat pe an de la agenți economici din domenii precum industria ospitalității (hoteluri, restaurante) și retail”, se mai arată în comunicat.

De menționat că HVO – uleiul vegetal hidrotratat este cunoscut și sub numele de motorină din surse regenerabile, diesel verde sau biodiesel, acesta fiind un combustibil cu emisii reduse de carbon, produs prin prelucrarea lipidelor reziduale regenerabile.