Populaţia de pinguini Humboldt s-a redus dramatic în zonele situate pe coasta centrală a statului Chile, această specie, care se numără printre cele mai vulnerabile dintre cele 18 specii de pinguini din lume, fiind în pericol de dispariţie, au avertizat experţii citaţi de Agenția Reuters, potrivit Agerpres.

Anul trecut, oamenii de ştiinţă au cercetat două insule din largul coastei centrale chiliene şi au detectat 842 de perechi reproductive sau cuiburi active. În acest an, ei au găsit doar o singură pereche reproductivă. Paulina Arce, medic veterinar specializat în pinguini, a declarat că populaţiile de pinguini din toate insulele analizate au cunoscut o reducere sau numărul de exemplare a rămas la fel. «Acest lucru ar putea duce la un scenariu şi mai drastic, care ar putea fi dispariţia speciei», a spus Arce.

Pinguinii Humboldt (Spheniscus humboldti) trăiesc în colonii de-a lungul coastelor Pacificului din Chile şi Peru. Numele lor vine de la faptul că obişnuiesc să se scalde în curentul rece Humboldt. Aceste păsări, incapabile de zbor, pot cântări până la 5 kilograme şi pot măsura până la 70 de centimetri înălţime, la vârsta adultă. Diego Penaloza, preşedintele Safari Conservation Foundation, a declarat că principalele ameninţări la adresa pinguinilor din mediul sălbatic sunt poluarea marină, animalele de companie lăsate nesupravegheate şi perturbarea locurilor de cuibărit.

În plus, gripa aviară, exacerbată de fenomenul meteorologic El Nino, a făcut ravagii în rândul populaţiilor de pinguini şi al altor vieţuitoare sălbatice. Ca urmare, ratele de reproducere ale pinguinilor Humboldt au scăzut ajungând până aproape de zero, potrivit lui Javiera Meza, şefa Departamentului pentru conservarea biodiversităţii din cadrul Biroului naţional pentru silvicultură Conaf.

«Gripa aviară, plus fenomenul El Nino, au deplasat toată hrana spre zona sudică şi, prin urmare, în tot nordul Chile reproducerea a scăzut la niveluri aproape de zero, iar pe lângă asta mulţi pinguini au murit», a declarat Meza. «A fost ca o furtună perfectă», a adăugat ea.