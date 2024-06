Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare săptămână să citească materiale „cu parfum de epocă“ despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Divizia A, ediţia 1938/1939

Etapa 12: 26.02.1939

Tricolorul CFPV- Ripensia Timişoara 2-1 (1-1)

Au marcat: Ioan Kovacs II (6), Nicolae Kovacs I (85). Arbitru Tică Iliescu (Bucureşti).

Etapa 13: 05.03.1939

Venus Bucureşti – Tricolorul CFPV 2-0 (1-0)

Arbitru Picky Kroner (Bucureşti).

Etapa 14: 12.03.1939

Tricolorul CFPV – Rapid Bucureşti 0-2 (0-1)

Arbitru Vasile Petru (Constanţa).

Etapa 15: 09.04.1939

Tricolorul CFPV – Juventus Bucureşti 1-0 (1-0)

A marcat: Elemer Kocsis (36). Arbitru Iancu Ceaureanu (Bucureşti).

Etapa 16: 16.04.1939

Tricolorul CFPV – Gloria Arad 3-1 (1-0)

Au marcat: Ioan Kovacs II (30), Nicolae Kovacs I (59), Stanislau Bartunek (83). Arbitru Jean Petrescu (Bucureşti).

Etapa 17: 23.04.1939

Sportul Studenţesc – Tricolorul CFPV 0-0

Arbitru Virgil Vatolomeu (Constanţa).

Etapa 18: 30.04.1939

Tricolorul CFPV – Chinezul Timişoara 2-2 (1-1)

Au marcat: Adalbert Bocşa (6), Elemer Kocsis (51). Arbitru Tică Iliescu Bucueşti).

Etapa 19: 10.05.1939

Victoria Cluj – Tricolorul CFPV 1-0 (1-0)

Abitru George Buşa (Bucureşti).

Etapa 20: 14.05.1939

UDR Reşiţa – Tricolorul CFPV 3-0 (0-0)

Arbitru Teofil Morariu (Oradea).

Etapa 21: 28.05.1939

AMEFA Arad – Tricolorul CFPV 2-1 (0-0)

A marcat: Nicolae Kovacs I (63). Arbitru Ion Ceaureanu (Bucureşti).

Etapa 22: 04.06.1939

Tricolorul CFPV – FC Capaţi Baia Mare 4-0 (1-0)

Au marcat: Nicolae Kovacs I (22,83,88), Ioan Kovacs II (56). Arbitru Tică Iliescu (Bucureşti).

Antrenorul Rudolf Wetzer a folosit pentru această ediţie de campionat următorii 20 de jucători: Eugen Schramek (21 meciuri / 0 goluri), Ioan Vasiliu (1 / 0) – portari; Konrad Hetzer (20 / 0), Petre Dunăreanu (18 / 0), Petre Radu (2 / 0), Ştefan Dobra (14 / 0), Ioan Lupaş (22 / 0), Ioan Dick (15 / 1), Ştefan “Fannu” Ştefănescu (3 / 0), Paul Gallis (5 / 1), Armin Mosko (22 / 1), Elemer Kocsis (20 / 5), Nicolae Miklos Kovacs I (21 / 8), Victor Panovski (2 / 0), Adalbert Bocşa (19 / 2), Iosif Pop (12 / 1), Ioan Kovacs II (11 / 3) – în tur a evoluat la Crişana Oradea, Stanislau Bartunek (9 / 1) – în tur a evoluat la SK Uben (Cehoslovacia), Desideriu Mischoltz (3 / 0), Ioan Manolescu (2 / 0), Constantin Boacă (0 / 0).

Clasament final/Divizia A, Ediţia 1938-1939 (7).

1. Venus Bucureşti 22 14 7 1 51 20 35

2. Ripensia Timişoara 22 11 4 7 53 39 26

3. AMEFA Arad 22 10 5 7 40 35 25

4. UDR Reşiţa 22 9 5 8 30 33 23

5. FC Rapid Bucureşti 22 8 5 9 40 33 21

6. Victoria Cluj 22 9 3 10 38 38 21

7. FC Carpaţi Baia Mare 22 8 5 9 25 35 21

8. Juventus Bucureşti 22 8 4 10 37 37 20

9. Sportul Studenţesc 22 7 5 10 31 36 19

10. Chinezul Timişoara 22 6 7 9 48 56 19

11. Tricolorul CFPV Ploieşti 22 7 3 12 23 38 17

12. Gloria Arad 22 5 7 10 27 43 17

Pentru prima dată de la înfiinţarea diviziei naţionale ultimile trei echipe retogadează fără a susţine un baraj.

În Cupa României: 16-imi: 13.11.1938, Arad:

AMEFA Arad – Tricolorul CFPV 6-0 (4-0)

Arbitru Iancu Ceaureanu (Bucureşti)

O cronică pe sezon / 1939

Extremele se ating!….

Fără Kocsis şi Bartunek, Tricolorul C.F.P.V. a reuşit o peformanţă de mare răsunet. Ripensia a fost învinsă la Ploeşti cu 1-2 (1-1). Ploeştenii au făcut o partidă excelentă. Istoria e cunoscută şi veche. De foarte multe ori codaşul câştigă asupra leaderului sau asupra echipei cu veleităţi la acest post. Iată ce s’a întâmplat şi la Ploeşti, într’un match la care s’au bătut toate recordurile de asistenţă, iar publicul a fost încântat de partida la care a asistat. Într’adevăr vizita Ripensiei s’a tradus printr’un match de toată frumuseţea, în care vizitatorii au arătat o formă destul de bună, iar „republicanii” au depăşit toate aşteptările prin figura făcută. S’a văzut încă o dată că Ploeştiul este unul din centrele unde footballul cunoaşte o mare popularitate şi unde se poate clădi o viaţă sportivă de proporţii mari. Văzând animaţia şi atmosfera matchului de eri ne-am gândit la perspectiva pe care o fixează clasamentul ca la un moment cetatea petrolului să rămână fără echipă în Divizia Naţională A, matchul de eri, atât jocul cât şi ambiţia, au dovedit-o cu prisosinţă. 6.000 de spectatori. Au asistat la match 6.000 spectatori. Un record pentru campionat şi pentru arena pe care s’a jucat. Folosim această împrejurare spre a aduce publicului ploeştean un cuvânt de laudă, după atâtea reproşuri cari i s’au adresat. În cursul matchului de eri, înainte şi după joc, ploeştenii au avut o atitudine sportivă şi înţelegem să subliniem acest lucru. A încurajat cum e normal echipa sa, dar a avut faţă de oaspeţi o ţinută corectă, care face cinste sportivilor ploeşteni. Un match frumos. Publicul a fost răsplătit pentru această ţinută. A văzut echipa locală câştigând asupra unui adversar de clasă, asupra campionilor României, asupra echipei care în toamnă a câştigat cu 5-0. Ploeştenii au avut prilejul să asiste la un match frumos poate unul din cele mai frumoase din câte s’au jucat în ultimii doi ani la Ploeşti. Ripensia şi Tricolor C.F.P.V. au avut un merit absolut egal în stabilirea facturei partidei de eri. Au jucat cu elan egal şi cu posibilităţi technice apropiate. Ripensia a menifestat o mică superioritate în câmp, în schimb Tricolor C.F.P.V. a avut o doză mare de agresivitate în clipele ofensive. A câştigat Tricolor C.F.P.V. Un match nul corespundea mai bine fazelor atât după momentul în care ploeştenii au condus cu 1-0 cât şi mai târziu când au luat conducerea cu 2-1. Ploeştenii au o condiţie fizică excepţională. Tricolor a prezentat o echipă a cărei primă însuşire a fost condiţia fizică excelentă, 90 de minute ploeştenii le-au disputat cu un ritm drăcesc, iar în ultimul sfert de oră au avut mai multă vitalitate ca la începutul partidei. E drept că însufleţirea explică vioiciunea ploeştenilor din repriza doua. Pe plan tactic ploeştenii au ajuns la o mentalitate strict defensivă. La un moment dat înaintarea Ripensiei avea de luptat cu cinci fundaşi cari atacă până la limitele tolerate de arbitru. În atac Tricolor C.F.P.V. a avut principalul otout în faptul că amândouă extremele n’au fost marcate în nici un moment al matchului. Gall n’a îngrijit de Dick, iar Marcu II a fost majoritatea timpului absent de lângă Covaci II. Formaţia Tricolorului C.F.P.V. merită laude pentru partida făcută, dar în mod cu totul particular s’au impus Schrameck, Dunăreanu şi Hetzer care au jucat un rol hotărâtor în clipele – destul de numeroase – în care înaintarea oaspeţilor reuşise să clădească lucruri frumoase. În linia intermediară Lupaş şi Pop se pot lăuda c’au isbutit să fie umbrele lui Bindea şi Dobay marcând pe aceşti doi de o manieră poliţistă. Bun Covaci II, şi mai bun Dick deşi n’a jucat la postul său, Mosko s’a aflat în treabă,,,, ca şi Bocşa, conducătorul propriu zis al atacului fiind Covaci. Dealtefel rutinei mari a acestui jucător i sedatoreşte goalul victorios al „republicanilor”…. Un cuvânt pentru Rudy Wetzer a cărui activitate a început să dea roade. Ripensia n’a jucat rău. Ripensia a jucat o partidă mijlocie. A luat lucrurile oarecum uşor şi a lăsat adversarul să impună cadenţa. Interesant că echipa a realizat multe lucruri splendide – inclusiv goalul reuşit de Marcu – a dovedit chiar că deţine o formă bună, dar n’a putut rectifica mersul unor lucruri cari păreau inevitabile. Bună reintrarea lui Pavlovici şi a fundaşilor. Slab Marcu II. Bun ca mijloace Gall, dar greşit ca metodă. În loc să-şi păstreze locul, a venit la centrul terenului să-l ajute pe Nagy fără ca acesta să fi avut nevoie. Nagy e în formă bună. La înaintare incontestabil că Ciolac are în momentul de faţă cea mai bună formă. Marcu a jucat bine. Extremele amândouă şterse, iar Beke a activat cu rost până la linia de 16 metri. Goalul victoriei a fost înscris în minutul 85. Echipele au jucat în formaţiile următoare: Tricolorul C.F.P.V.: Schrameck; Hetzer, Dunăreanu, Pop, Dobra, Lupaş, Covaci II, Bocşa, Mosco, Covaci I, Ioan Dick. Ripensia: Pavlovici; Burger, Chiroiu, Gall, Nagy, Marcu II, Bindea, Beke, Ciolac, Marcu, Dobay. Repriza primă a început într’un ritm vijelios care nu s’a consumat prea curând. Ploeştenii au atacat dela început, au primit o replică la fel de promptă din partea Ripensiei şi până la urmă au deschis scorul în minutul 6 prin Covaci II. Autorul punctului reluase o minge shotată lung de Dick. Abia în minutul 40 s’a produs egalarea după o acţiune splendidă a întregei înaintări a Ripensiei. Goalul a fost marcat de Marcu într’o frumoasă lovitură de cap. Raportul de cornere în prima repriză a fost 2-2. După pauză Ripensia a avut câteva situaţii bune dar nu le-a folosit. În minutul 40 pe neaşteptate, după o lovitură a lui Covaci II mingea loveşte bara orizontală revine în teren şi Covaci I o împinge în poarta goală. A arbitrat domnul C. Iliescu. (Gazeta Sporturilor, 28 februarie 1939).