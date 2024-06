Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare săptămână să citească materiale „cu parfum de epocă“ despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Din vara anului 1989, Comisia Judeţeană de Fotbal a avut un nou preşedinte, prof. Jean Stambolgiu, vicepreşedinte fiind Ioan Ungureanu, iar secretar Eugen Florescu.

Campionatul Judeţean – Prahova, Categoria I

Startul acestei ediţii de campionat s-a dat sâmbătă, 19 august 1989. Noile formaţii prezente în acest eşalon valoric au fost Energia Bucov şi Vega Ploieşti (fosta Progresul Ploieşti) , acestea fiind promovate din Campionatul Judeţean, Categoria a II-a.

Clasament final: Campionatul Judeţean Prahova, Categoria I, (ediţia a XXII-a), 1989/90

1. Carpaţi Sinaia 34 22 3 9 81 25 69

2. Chimistul Valea Călugărească 34 16 9 9 59 39 57

3. Geamul Scăieni 34 17 5 12 51 41 56

4. Vega Ploieşti 34 15 9 10 53 39 54

5. Petrolistul Boldeşti 34 14 10 10 44 30 52

6. Precizia Breaza 34 15 4 15 40 39 49

7. Caraimanul Buşteni 34 14 7 13 39 40 49

8. AEI Urlaţi 34 14 7 13 48 51 49

9. IUC Ploieşti 34 13 9 12 49 53 48

10. Avântul Mâneciu 34 14 4 16 42 49 46

11. Carotajul Ploieşti 34 13 7 14 39 46 46

12. Oţelul Câmpina 34 13 8 13 40 43 45

13. Energia Bucov 34 12 8 14 52 49 44

14. Viitorul Pleaşa 34 15 3 16 56 64 44

15. Rafinorul Ploieşti 34 12 7 15 45 47 43

16. Electromontaj Câmpina 34 11 7 16 40 55 38

17. Vulturul Băicoi 34 11 5 18 40 78 38

18. Feroemail Ploieşti 34 7 5 22 35 65 26

Carpaţi Sinaia, după susţinerea unor jocuri de baraj, a promovat în campionatul republican, Divizia C, iar Feroemail Ploieşti – a fost retrogradată în Categoria a II-a judeţeană. Electromontaj Câmpina şi Oţelul Câmpina – au fost penalizate cu câte două puncte, iar Viitorul Pleaşa – cu patru puncte.

Barajele pentru promovare

Carpaţi Sinaia a întâlnit, la barajul pentru promovarea în Divizia C, pe Automobilul Însurăţei, campioana judeţului Brăila. Partida tur s-a disputat la 8 iulie 1990 şi a fost arbitrată de gălăţeanul Viorel Anghelinei. Iată ce a relatat presa locală a vremii: „Fotbaliştii de la Carpaţi Sinaia – victorie preţioasă în deplasare! Campionii judeţului nostru au avut o evoluţie foarte bună în primul meci al barajului pentru promovarea în divizia C, întrecînd, cu 2-0, în deplasare, pe Automobilul Însurăţei, reprezentanta judeţului Brăila. Au înscris: Costel Tudor (min. 46) şi Ilie Mihai (min. 77). Antrenorul Gheorghe Dumitraşcu a folosit formaţia: Jinga – Grama, Floştoiu, Apostol, Bratu – Dumitrache (I. Pavel), Clinci, Voicu, Muscalu – C. Tudor, I. Mihai (Florea). Returul va avea loc pe stadionul Carpaţi Sinaia, duminica viitoare, la ora 11”.La 15 iulie 1990, în returul de la Sinaia a fost arbitrat de Zoltan Erdei (Slatina). Despre acest joc, în presa locală a vremii a apărut articolul: „Din nou în divizia C! După victoria, cu 2-0, realizată pe terenul campioanei judeţului Brăila, Carpaţi Sinaia a câştigat şi meciul retur, întrecînd cu 4-2, formaţia celor de la Autobuzul Însurăţei. Fotbaliştii de la Carpaţi au desfăşurat un joc frumos şi puteau să realizeze o diferenţă mai mare de scor. Pentru sinăieni au înscris: Tudor (min. 8), Pavel (min. 40), Voicu (min. 59) şi Muscalu (min. 62). Oaspeţii au marcat în minutele 48 şi 80, cînd revenirea echipei Carpaţi Sinaia în al 3-lea eşalon al fotbalului românesc nu mai putea fi pusă la îndoială. În această întîlnire, din manşa a doua a barajului, antrenorul Gheorghe Dumitraşcu a folosit următorii jucători: Jinga – Grama, Floştoiu, Apostol, Gh. Clinci – Bratu (I. Mihai), Muscalu, Dumitrache, I. Pavel (Hogea) – Tudor, Voicu. Beneficiind, în continuare, de sprijinul conducerii secţiei de fotbal, al asociaţiei sportive (preşedinte: Radu Caloianu) şi al MEFIN Sinaia (director: ing. Leonid Cauteş), recenta promovată în divizia C speră să aibă o evoluţie bună în campionat, să reprezinte cu cinste fotbalul prahovean, alături de cealaltă echipă sinăiană, divizionara B, Montana”.

Campionatul Judeţean Prahova, Categoria a II-a

Noile formaţii participante în acest eşalon au fost: Petrolul Teleajen Ploieşti – echipă retrogradată din Categoria I. Metalul CSU Vălenii de Munte, retrogradată din Categoria I, aceasta s-a separat în Metalul Vălenii de Munte (care a activat în Categoria a II-a judeţeană) şi CSU Ploieşti (care a activat în Campionatul Municipal Ploieşti). PECO Ploieşti, Energia Câmpina, Electromecanica Crângul lui Bot, Minerul Slănic şi Minerul Ceptura – toate au fost promovate în urma barajului disputat. Petrolul Unirea Teleajen Ploieşti, s-a separat în Petrolul Teleajen Ploieşti (care a activat în Categoria a II-a judeţeană) şi Unirea Teleajen Ploieşti (care a activat în Campionatul Municipal Ploieşti).

Clasament final: Campionatul Judeţean Prahova, Categoria a II-a, (ediţia a X-a), 1989/90

1. Electromecanica Crângul lui Bot 34 24 3 7 143 46 75

2. Metalul Vălenii de Munte 34 23 2 9 98 35 71

3. Petrolul Teleajen Ploieşti 34 19 5 10 76 40 62

4. Luceafărul Drajna 34 16 5 13 68 56 53

5. Cristalul Azuga 34 16 5 13 41 45 53

6. Minerul Ceptura 34 17 2 15 64 70 53

7. Flamura roşie Sălciile 34 16 4 14 62 76 49

8. Minerul Slănic 34 15 3 16 64 68 48

9. Avântul Măgureni 34 16 2 16 55 69 48

10. Cimentul Comarnic 34 16 0 18 56 79 48

11. Brădetul Ştefeşti 34 14 5 15 61 59 47

12. Sportul ITAU Ploieşti 34 13 7 14 53 56 46

13. Voinţa Vărbilău 34 13 7 14 57 80 46

14. PECO Ploieşti 34 13 6 15 58 48 45

15. Energia Câmpina 34 13 6 15 54 47 45

16. Viticultorul Dârvari 34 14 5 15 64 60 45

17. Voinţa Gornet Cuib 34 6 4 24 38 104 22

18. Viitorul Ariceştii Rahtivani 34 6 2 26 34 117 11

Au promovat în Campionatul Judeţean, Categoria I: Electromecanica Crângul lui Bot şi Metalul Vălenii de Munte. Urmau să retrogradeze din acest eşalon valoric ultimele patru clasate, respectiv Energia Câmpina, Viticultorul Dârvari, Voinţa Gornet Cuib şi Viitorul Ariceştii Rahtivani. Ulterior, Comisia Judeţeană de Fotbal a hotărât ca eşalonul doi valoric al fotbalului judeţean să treacă de la actuala formă de organizare la una cu trei serii geografice şi n-a mai retrogradat nicio formaţie din Categoria a II-a. Avântul Măgureni şi Viticultorul Dârvari – au fost penalizate cu două puncte, Flamura Roşie Sălciile – fiind penalizată cu trei puncte, iar Viitorul Ariceştii Rahtivani – cu nouă puncte.

Barajele pentru promovare în Categoria a II-a judeţeană / 1990

După 39 de ani s-a renunţat, parţial, la promovările prin jocuri de baraj şi s-a revenit la promovările în mod automat. Formaţiile participante la acest ultim baraj pentru promovare, din cele opt serii geografice ale competiţiilor teritoriale, ediţia 1989/90, au fost următoarele: Unirea Brazi – din Campionatul Municipal Ploieşti, Viitorul Poienarii Burchi – din Campionatul Teritorial Ploieşti, Viitorul Olteni – din Campionatul Teritorial al centrului Vălenii de Munte, Metalul Băicoi – din Campionatul Teritorial Plopeni, Foresta Doftana Brebu – din Campionatul Teritorial Câmpina, Recolta Valea Cucului – din Campionatul Teritorial Urlaţi şi Avântul Tomşani – din Campionatul Teritorial al centrului Mizil. După tragerea la sorţi, au fost desemnate jocurile care urma să se desfăşoare pe complexul sportiv „Vega” din Ploieşti, în două etape eliminatorii. „Ţintarul” primei runde stabilise următorul program de meciuri:

Joi, 28 iunie 1990

Orele 16.00 : Foresta Doftana Brebu – Recolta Valea Cucului 1-0

Orele 18.00 : Viitorul Olteni – Metalul Băicoi

Vineri, 29 iunie 1990

Orele 16.00 : Unirea Brazi – Viitorul Poienarii Burchi

Orele 18.00 : Avântul Tomşani – Doftana Băneşti

În jocul inaugural din cadrul barajului s-au produs numeroase incidente şi Comisia Judeţeană de Fotbal a luat o serie de măsuri printre care şi suspendarea jocurilor de baraj care urmau să se mai dispute. Ulterior s-a hotărât organizarea eşalonului doi valoric al fotbalului judeţean pe trei serii (Ploieşti, Câmpina şi Vălenii de Munte), în care echipele au fost repartizate după criterii geografice. Au fost promovate toate echipele participante la barajul pentru promovare (mai puţin Recolta Valea Cucului), cărora li s-au alăturat mai multe echipe care s-au clasat în ediţia anterioară a Campionatului Teritorial pe locuri fruntaşe.