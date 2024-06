V. Stoica

Prezent ieri, pe lotul 2 al autostrăzii Dumbrava-Buzău, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a declarat mulțumit de evoluția lucrărilor pe primele două loturi ale A7, Dumbrava-Mizil și, respectiv, Mizil – Pietroasele, ținând chiar să-i felicite pe constructorii ambelor sectoare care se află pe raza județului Prahova. Alături de ministru, pe șantier s-au aflat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, precum și reprezentanții firmelor de construcții.

În declarația de presă susținută la fața locului, pe șantierul lotului 2, Grindeanu a reafirmat că lucrările pe primele două sectoare ale autostrăzii vor fi gata în luna octombrie a acestui an.

”Luna trecută am dat nişte ţinte pentru lotul 1 şi lotul 2, undeva la 65% pe lotul 1 şi spre 70 pe lotul 2, iar aceste ţinte au fost depăşite. Luna viitoare, când voi veni pe șantier, pe primul lot ajungem undeva la 75 %, cel de la Dumbrava la Mizil, pe Mizil – Pietroasele progresul se va apropia de 80%. Felicitări pentru tot ceea ce au făcut şi pe lotul 1 şi pe lotul 2, ceea ce ne duce în situaţia în care termenul asumat, octombrie anul acesta, să fie respectat. Ritmul e foarte bun, undeva la 650 de muncitori pe lotul 1, tot 600, chiar mai bine pe lotul 2, sute de utilaje. În toamna acestui an aceste două loturi vor fi finalizate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pe Lotul 1, între Dumbrava și Mizil (21 km) s-a ajuns la un stadiu fizic de 67%, după cum a declarat Sorin Grindeanu, fiind deja așternut asfaltul pe aproximativ 14 km, iar, în prezent, se lucrează la suprastructurile podurilor care au ajuns la un stadiu fizic de 72%. Însă, așa cum a precizat ministrul Transporturilor, trebuie rezolvate anumite probleme procedurale pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele (28,35 km) pentru a nu apărea blocaje în ceea ce privește lucrările. Sectorul de șantier care intră în responsabilitatea constructorului român a ajuns la 90%, în timp ce sectorul pe care sunt ceilalți constructori are un avans de 70%.

Trebuie găsită rapid o soluție pentru ca termenul de finalizare să fie respectat! Anul acesta trebuie să se circule pe acest lot, ca și pe Lotul 1, a mai precizat Grindeanu.

Din Lotul 2 pot fi deschiși circulației 14 km până la jumătatea lunii august, dar, pentru a pueta fi dați în trafic, trebuie găsită o soluție provizorie de descărcare în zona localității Vintileanca. Ar fi însă de preferat ca partenerul bulgar din asociere să finalizeze lucrările până la km 47 pentru ca circulația să poată fi descărcată în DN2!

În acest caz s-ar putea circula continuu de la Mizil (Fulga) până în zona localității Pietroasele, pe 27 de km, pe autostradă.

”Iau în continuare în calcul deschiderea circulației pe 48 de km de autostradă, între Dumbrava și Pietroasele, cu asigurarea descărcării în DN2, anul acesta”, afirmă ministrul Transporturilor.

Pe de altă parte, însă, pe Lotul 3, între Pietroasele și Buzău (13,9 km), constructorul a încheiat faza organizării de șantier și, din 1 Iunie, a intrat în execuție efectivă, pe acest sector termenul contractual de finalizare fiind noiembrie 2025.