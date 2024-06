Petrolul a reziliat contractul antrenorului Gyusi Balint, tehnicianul brașovean ținând să adreseze un mesaj opiniei publice și suporterilor privind despărțirea de clubul ploieștean.

«La începutul lunii aprilie, mi-am asumat preluarea postului de antrenor la Petrolul, într-o situație în care riscurile profesionale erau foarte mari. Am stabilit atunci cu ­conducerea clubului că primul pas pe care trebuie sa îl facem împreună este să menținem echipa în Superligă fără să ajungem la baraj. S-a reușit acest lucru, iar sezonul precedent a fost încheiat fără emoții, așa cum am transmis suporterilor în prima mea conferință de presă în calitate de antrenor al Petrolului.

După acest pas, ar fi urmat o pregătire eficientă de vară si rezolvarea problemelor, pentru ca să putem evolua ca echipă și club. Însă, sunt pus în situația în care trebuie să vă anunț că, începând de azi, nu mai sunt antrenorul echipei Petrolul Ploiești.

Țin să multumesc tuturor celor cu care am colaborat în această scurtă perioadă la Petrolul, dar în special jucatorilor! Într-un moment extrem de greu, au avut încredere în mine și în colegii din staff-ul meu și am reușit să ne atingem obiectivul pe acest termen scurt. Toți, dar absolut toți jucătorii Petrolului sunt băieți cu un caracter extraordinar, dar și fotbaliști buni, care, din cauze obiective, în anumite momente nu au reușit să se exprime la adevăratul lor potențial. Rămân alături de voi, băieți!

În final, un mesaj și pentru suporterii petroliști. Am venit cu sufletul deschis și am făcut tot ce îmi stătea în puteri ca să fiu cât mai eficient în munca mea la echipă! Rămân cu satisfacția că am simțit onoarea de a antrena Petrolul Ploiești!» – a scris Balint la despărțire.