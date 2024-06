• CSM, la al șaselea titlu național

Ceea ce anul trecut am numit o performanţă deosebită, nemaiîntâlnită în baschetul juvenil – cucerirea a 4 titluri naţionale de către echipele de baschet masculin ale clubului CSM Ploiești (la categoriile de vârstă U14, U15, U16 şi U17), în acest sezon a devenit normalitate: aceleaşi formaţii au devenit din nou campioane naţionale la categoriile lor de vârstă, după un an cu un bilanț excepțional – 76 de victorii şi numai două înfrângeri!

Bilanţul a fost completat excepţional de fete, care au lăsat în urmă bronzul şi argintul din 2023 şi au cucerit medaliile de aur atât la U19, cât şi la U18!

Ultima formaţie care a ridicat ­trofeul deasupra capului a fost „U16”, câştigătoare a Turneului Final de la Oradea, după cinci victorii în care mici emoţii au fost doar în întâlnirea din grupă, cu Agronomia Bucureşti.

În rest, succese clare, inclusiv în ­finala cu CSU Andu Sibiu, câştigată de băieţii de la CSM cu 82-57 (23-16, 29-13, 18-18, 12-10) am putea spune fără să se forţeze şi fiind rulaţi toţi jucătorii din lot, ca într-un meci ”oarecare”.

Una peste alta, un sezon excelent, încheiat cu 22 de victorii în tot atâtea partide disputate şi cu un lot primenit serios cu băieţii de la „U15”, care au ­dovedit că pot lupta pentru performanţă şi la o categorie superioară de vârstă.

Lotul celor 12 campioni de la Oradea a fost format din 6 jucători U16 şi 6 jucători U15: David Raşoga, Mihail Oprea, Octavian Ion, Federico Diaconescu, Octavian Ghiţă, Luca Ştefan (toţi U16), Vlad Borcan, Tudor Mihalea, Teodor Mihalea, David Ilie, Rareş Tudorie şi Andrei Nicolae (toţi U15). Alături de aceştia, la parcursul din acest sezon au mai contribuit Patrick Dinu, David Tănase, Cezar Constantin (toţi U16), Ciprian Coniac, Andrei Marcu şi Alexandru Petre (toţi U15).

David Raşoga, din nou MVP al Turneul Final!

Deloc surprinzător, David Raşoga a fost desemnat şi de data aceasta MVP al Turneului Final, la fel cum s-a întâmplat şi în urmă cu un an la aceeaşi categorie de vârstă, dar şi anul acesta, la „U17”. Sportivul nostru a încheiat competiţia cu o medie de 26 de puncte/meci (130 puncte în 5 partide) şi 5 pase decisive/meci (25 de pase decisive în 5 partide), cea de-a doua performanţă aducându-i şi titlul de „cel mai bun pasator” al turneului. Evident, Raşoga a fost inclus şi în „best 5” al competiţiei de la Oradea!

Rezultatele obţinute de CSM Ploieși la ­Turneul Final de la Oradea au fost ­următoarele:

Grupa 1A

CSM Petrolul Ploieşti – ACS U-BT Cluj-Napoca 86-72 (19-15, 22-26, 27-16, 18-15)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (28 puncte, 2×3, 9 pase decisive), Oct. Ion (13), F. Diaconescu (13 puncte, 3×3, 10 recuperări), M. Oprea (10), Tudor Mihalea (10, 1×3), V. Borcan (9), Teodor Mihalea (2), A. Nicolae (1), Oct. Ghiţă, D. Ilie, L. Ştefan şi R. Tudorie.

CSM Petrolul Ploieşti – CSM Oradea 80-36 (17-13, 19-11, 24-4, 20-8)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (22 puncte, 2×3), R. Tudorie (11, 2×3), F. Diaconescu (8, 1×3), M. Oprea (8 ), D. Ilie (8, 1×3), Oct. Ion (6), Tudor Mihalea (4), A. Nicolae (4), V. Borcan (3), Teodor Mihalea (2), L. Ştefan (2) şi Oct. Ghiţă (2).

CSM Petrolul Ploieşti – Agronomia Bucureşti 72-62 (16-11, 15-16, 21-13, 20-22)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (27 puncte, 2×3), M. Oprea (17, 3×3), V. Borcan (9), Oct. Ion (8 puncte, 17 recuperări), F. Diaconescu (6, 1×3), Tudor Mihalea (3, 1×3), Teodor Mihalea (2), Oct. Ghiţă, D. Ilie, R. Tudorie, A. Nicolae şi L. Ştefan.

Semifinală

CSM Petrolul Ploieşti – LPS Târgu Mureş 84-65 (25-18, 24-7, 16-23, 19-17)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (32 puncte, 1×3, 13 recuperări), V. Borcan (17, 1×3), F. Diaconescu (14), M. Oprea (7), Oct. Ion (6), Teodor Mihalea (4), Tudor Mihalea (2), R. Tudorie (2), Oct. Ghiţă, D. Ilie, L. Ştefan şi A. Nicolae.

Finală

CSM Petrolul Ploieşti – CSU Andu Sibiu 82-57 (23-16, 29-13, 18-18, 12-10)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (21 puncte), F. Diaconescu (20, 2×3), V. Borcan (10 puncte, 1×3, 12 recuperări), Oct. Ion (9 puncte, 10 recuperări), M. Oprea (6), Tudor Mihalea (6), D. Ilie (4), A. Nicolae (3), Oct. Ghiţă (2 puncte, 9 recuperări), L. Ştefan (1), Teodor Mihalea şi R. Tudorie.