Conform unei analize de piaţă realizate de unul dintre cei mai importanţi jucători în domeniul mobilităţii electrice din România, peste 45.200 de maşini electrice circulă, în prezent, pe şoselele din România, dintre care aproape 5.000 de unităţi au fost înmatriculate în primele patru luni din 202, potrivit Agerpres.

Datele centralizate de Lektri.Co în Indexul de e-mobilitate arată că, în trei dintre cele patru luni ale acestui an, s-a constatat o creştere a numărului de înmatriculări de vehicule electrice, comparativ cu fiecare lună corespondentă din 2023. Doar luna martie face excepţie, fiind înmatriculate 853 de automobile electrice, comparativ cu 1.137, în martie 2023.

Potrivit sursei citate, prima lună din an a înregistrat o creştere a vânzărilor cu 60% faţă de ianuarie 2023, urmată de o majorare moderată în februarie (cu 17% faţă de februarie 2023).

Luna martie din anul curent a adus o scădere de 25% a înmatriculărilor, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul anterior, însă luna aprilie a experimentat o creştere de 1,7% faţă de aprilie 2023.

Astfel, în primele patru luni din 2024, au fost înmatriculate 4.962 de automobile electrice, dintre care 276 vehicule comerciale uşoare LCV. Pe drumurile din România se află în circulaţie, la ora actuală, 45.248 de maşini electrice.

La nivel general, Dacia Spring rămâne liderul achiziţiilor făcute de către şoferii români care au decis să folosească un vehicul electric, cu 1.490 de vehicule înmatriculate din ianuarie până la finele lui aprilie (30% din totalul maşinilor electrice înregistrate în 2024). În ansamblu, de la lansarea sa pe piaţă, modelul Spring a consemnat un total de 17.350 de înmatriculări, adică 39% din numărul total al parcului auto electrificat din ţară. Revenind la situaţia centralizată pe primele patru luni din 2024, pe locurile doi şi trei ale topului se situează, în continuare, Tesla Model 3 şi Tesla Model Y. Totodată, în premieră, a fost adus aproape de podium un alt vehicul electric în afară de cele trei deja consacrate – Renault Megane E-Tech, care a avut 53 de înmatriculări, faţă de 59 ale Model Y.

Cel mai înmatriculat vehicul electric din categoria LCV rămâne Ford Transit, care a ajuns în luna aprilie pe locul 7 în topul înmatriculărilor de maşini electrice în România. De asemenea, pe segmentul high-end, Audi, BMW, Mercedes-Benz şi Porsche au înregistrat 517 de înmatriculări, în cursul acestui an, echivalentul a 10% din totalul vehiculelor electrice înregistrate în România, în 2024.