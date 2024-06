Pe 20 iunie 2001, pe stadionul Tractorul din Brașov, campioana județului Prahova, Hidrojet Breaza învingea în jocul de baraj pentru promovarea în eșalonul al treilea, scor 2-0, echipa buzoiană Aromet Poșta Câlnău. Florin Defta a marcat ambele goluri ale trupei noastre, în minutele 30 și 51, pentru o victorie pe deplin meritată a elevilor lui Ilie Rontea, care au beneficiat de susținerea a 1.000 de brezeni pe „Tractorul”.

Au evoluat în culorile alb-albastre jucătorii: Florian Panfil – Ionuț Nicolae (63 Puiu Buciu), Gabriel Băcneanu (68 Bogdan Cazan), Bogdan Iarca, Chilom Alexandru, Antonio Motoi, Constantin Rontea (cpt), Nicolae Costache, Paul Enache, Florin Defta, Marian Uțică (82 Marius Vișan). Antrenor: Ilie Rontea. Antrenor secund: Dan Vasilescu. Delegat: Nicolae Focșeneanu.

Fotografia din imagine ilustrează pe mulți din componenții echipei campioane din 2001, la aniversarea a 70 de ani a Tricolorului.

Lucrări la stadionul „Eugen Șoriceanu”

În această perioada se efectuează lucrări la suprafața de joc a terenului de fotbal din Breaza. Cu ajutorul unor oameni minunați, am primit sponsorizare tot ce este necesar pentru procesul de schimbare a gazonului în zonele cu probleme și însămânțare.

Este pentru al doilea an consecutiv când primim acest ajutor de la aceeași firmă, care are un mare aport și în realizarea instalației de nocturnă a stadionului. „Am avut nevoie doar de ceva munca voluntară, unde nu ducem lipsă, iar cu ajutorul oamenilor pasionați din jurul nostru am reușit să ducem suprafața de joc la un nivel ridicat” – spun oficialii Tricolorului.