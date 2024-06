Preşedintele Comisiei de sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat că Legea sănătăţii în vigoare trebuie rescrisă, pentru că “este inutilă din multe puncte de vedere şi total depăşită”, iar nevoile actuale ale populaţiei sunt “cu totul altele”, potrivit Agerpres.

“O nouă lege a sănătăţii este o prioritate a sistemului şi ar dura cam un an şi jumătate ca să fie rescrisă. Trebuie să fie bazată pe sistemul ICloud, telemedicină şi digitalizare. Inteligenţa artificială trebuie folosită cu cap, pentru că altfel ne va omorî dacă nu e bine pusă la punct”, a afirmat senatorul PSD la dezbaterea “Inovaţie şi calitate în îngrijirea pe termen lung: perspective şi practici”, eveniment organizat de Fundaţia Crucea Alb-Galbenă şi Comisia de sănătate din Senat.

Potrivit profesorului Streinu-Cercel, legea trebuie să prevadă ca spitalele să aibă “un fel de alonje în teritoriu” prin care să se asigure îngrijirea la domiciliu a pacienţilor.

“Spitalele au resursa umană necesară – infirmiere, asistente, medici de toate specialităţile – care ar putea asigura îngrijirea la domiciliu şi costurile ar fi mult mai mici decât cele aferente spitalizării. Medicul de familie, în prezent, nu face medicină, ci birocraţie. O nouă specializare, navigatorul de sănătate, ar trebui să facă ceea ce face medicul de familie, care îşi pierde mult timp cu diverse hârţoage şi raportări. Avem nevoie de acest navigator de sănătate. Să lăsăm medicul să facă medicină, iar navigatorul de sănătate să identifice persoanele care au nevoie de îngrijire la domiciliu şi profilul de îngrijire la domiciliul. Aceasta nouă specializare, navigatorul de sănătate, ar putea să aducă o lumină importantă în sistem”, a explicat Streinu-Cercel.

Senatorul susţine că pentru finanţarea ambulatoriului de specialitate “trebuie făcută o mişcare rapidă, pentru că altfel pierdem o categorie importantă de medici specialişti din ambulatoriu”.

“Din păcate, am distrus sistemul de sănătate care includea circa, policlinica, spitalul. Acum, între medicul de familie şi spital mai sunt câţiva medici de specialitate şi în rest nimic. Drept urmare, în weekenduri toate camerele de gardă de la spitale sunt blocate, pacienţii devin nervoşi, pe bună dreptate, pentru că aşteaptă cu orele să fie consultaţi. Trebuie să refacem treaba asta”, a adăugat Streinu-Cercel.

Referindu-se la sistemul de asigurări de sănătate, senatorul Streinu-Cercel a evidenţiat că împărţirea populaţiei în asiguraţi şi neasiguraţi contravine Constituţiei.

“Lăsăm pe foarte mulţi în urmă, pentru că am împărţit oamenii în asiguraţi şi neasiguraţi, deşi Constituţia României spune că fiecare cetăţean are dreptul la sănătate. De aceea, în Parlament, am adăugat noi prevederi legislative – persoanele care au boli cu impact asupra sănătăţii publice să beneficieze de aceleaşi drepturi cu persoanele asigurate. La nivel de CNAS, nu se ştie câţi bani se adună în sistem, pentru că CNAS primeşte finanţare lunar de la Ministerul de Finanţe cât vrea ministerul. Dacă am vrea să facem lumină, Casa ar trebui să ştie ce colectează şi să se ducă să-l tragă de mână pe cel care nu a dat banii, lucru care nu se întâmplă, iar Ministerul Sănătăţii împreună cu Guvernul şi Parlamentul să aloce restul de fonduri necesare pentru sănătate. De fapt, noi ce grijă avem pe Pământul ăsta? Sănătatea şi învăţământul! Dacă îi educăm bine şi sunt şi sănătoşi, fiecare persoană îşi vede de treaba lui. România are nevoie de un sistem sanitar puternic şi de un sistem de învăţământ performant”, a mai spus Streinu-Cercel.

Potrivit senatorului, medicina de familie practică “o medicină privată finanţată tot de noi, iar spitalele private primesc bani de la CNAS”.

“Spitalele sunt publice şi sunt plătite, chipurile, de la stat prin servicii medicale pe care le contractezi cu Casa de sănătate judeţeană – o parte din bani se duc pe salarii, o mică parte din bani se duc pe medicamente şi altă mică parte reactivi, iar restul pe mâncare, curent, al cărui preţ a crescut. Am fost atenţi şi la plafonarea preţului curentului electric, am pus şi spitalele, pentru că altfel plăteau de se uscau tot din banii de servicii medicale pe care le decontează Casa (…) Haideţi odată să lămurim – Casa se ocupă de serviciile medicale, iar salariile trebuie să vină de la stat. Şi atunci lucrurile ar fi clare”, a opinat Streinu-Cercel.

El a pledat ca CNAS să finanţeze achiziţionarea pentru populaţie a unor ceasuri care măsoară diverşi parametri biologici.

“Evoluţia în telemedicină este foarte rapidă acum – de la o zi la alta. De exemplu, eu am un ceas care îmi ia tensiunea, glicemia, şi de câte ori respir şi temperatura şi pulsul şi EKG. Nu e scump. E vreo 200 si ceva de lei. (…) Un astfel de device, luat prin CNAS, care trebuie să se implice în dezvoltarea tehnologiei, ar putea ajuta”, a mai afirmat preşedintele Comisiei de sănătate din Senat.