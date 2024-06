Luiza Rădulescu Pintilie

Încă de când avea cinci, Erika Ioana Bădin urmărea fascinată emisiunile folclorice prezentate de postul TV specializat „Favorit”, iar astăzi, când are nouă ani, ea este cea pe care o urmăresc fascinați toți cei care o văd și o ascultă cântând pe scenă sau în fericita zi a unei nunți. Trofeele și premiile obținute deja la concursuri dovesc că și membrii juriilor au fost impresionați de calitățile vocale ale foarte tinerei interprete, care cântă cu atâta patos cântece aduse de pe plaiurile prahovene. Și cu siguranță nu au remarcat doar frumusețea vocii- șlefuită sub îndrumarea profesoarei și interpretei Cătălina Chițimia Țigău (în foto alături de eleva sa) în cadrul Școlii Populare de Arte Ploiești care are o filială chiar în așezarea sa natală – Măneciu, ci și originalitatea costumului popular pe care îl poartă, cu maramă și floare prinsă în păr. De altfel, e de ajuns o singură privire ca să îți pară că se aseamănă cu totul cu o frumoasă și delicată floare de garofiță! Nu întâmplător este și membră a grupului folcloric cu nume atât de sugestiv: „Flori de garofiță”.

Când vorbește însă despre pasiunea sa pentru muzică, fetița fragilă pe care o ai în față devine dintr-o dată hotărâtă și îți spune, aproape pe nerăsuflate, drumul pe care l-a parcurs deja și cel pe care e pregătită să-l parcurgă pentru a-și urma visul. A avut și are drept model pe tânăra profesoară și interpretă Raluca Diaconu, la rându-i din comuna Măneciu și nu puțini sunt aceia care o aseamănă cu o altă artistă născută pe aceleași meleaguri și cunoscută în lumea muzicală a momentului sub numele Theo Rose, drept pentru care îi spun și fetiței care visează să-i calce pe urme “micuța Theo Rose“. Iar cele două au și cântat deja împreună pe aceeași scenă… Apoi, după absolvirea cursurilor de canto popular, acum urmează cursuri de muzică ușoară în cadrul școlii „Fabis Art” din Vălenii de Munte. În paralel, studiază pianul și își dorește să învețe să cânte și la vioară. Deocamdată învață la Colegiul Ferdinand I din Măneciu, dar vrea să devină elevă a Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești, apoi să urmeze Conservatorul. Îi place să și picteze, însă cel mai mult îi place să cânte. Iar familia o susține cu toată înima și implicarea să-și urmeze pasiunea, așa cum pe fiica mai mare, care tocmai a absolvit clasa a VIII-a, o susține să-și împlinească visul de a urma o carieră militară.

Er ika are deja în repertoriu melodii pe care le interpretează cunoscuta artistă Maria Văduva – slujitoare cu har a cântecului popular prahovean, muntenesc și românesc, dar are deja și piese proprii, cum este cea în care cântă, cu foc și dor, despre hora mănecenilor. Piesa pe care o pregătește chiar în aceste zile este însă una cu totul și cu totul aparte. Este dedicată bunicului său, Nicolae Stoica, acela de la care a moștenit darul cântatului și care a fost un lăutar vestit, cunoscut sub numele Jan Bulache, apreciat atât pentru vocea sa, cât și pentru priceperea cu care bătea la tobă. Stins din viață nu cu mult timp în urmă, acesta a fost tare mândru de harul pe care îl duce mai departe Erika. Și, cu siguranță, vocea plină de emoție a micuței și talentatei interprete răzbate până în ceruri și îl face și mai mândru: ”Mă apucă un dor și-un plâns /De bunicul ce s-a dus/ Și caut prin amintiri/ Cum îmi spunea rugăciuni. /Când bunicii pleacă /Ei la sfinți se duc/ Cu lacrimi se roagă/Pentru cei de pe pământ“.

Delicată ca o floare de garofiță, foarte tânăra interpretă de folclor Erika Ioana Bădin împodobește frumos grădina plaiurilor prahovene. Și îi dorim să crească mai departe mândră și frumoasă floare a cântecului popular din satul său natal, a cântecului de pe plaiurile prahovene și a celui de pe cuprinsul meleagurilor românești, ca reprezentantă de frunte a noii generații de artiști de valoare.